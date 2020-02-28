Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika haberi: İdlib'deki rejim saldırısı sonrası İncirlik Üssü'nde hareketlilik yaşanıyor!

Son dakika haberi: 'deki rejim saldırısı sonrası 'nde hareketlilik yaşanıyor!

Dün gece Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından yapılan açıklamada 33 askerimizin şehit olduğu bildirildi. Rejim saldırısının ardından son dakika haberleri peş peşe geliyor. 'deki kalleş saldırının ardından Cumhurbaşkanlığı Küllliyesi'nden güvenlik toplantısı yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sınırın sıfır noktasına gitti.Esed güçlerine yönelik karadan ve havadan harekat başlatıldı. Gelen son dakika bilgisine göre; 'nin İdlib kentinde Türk askerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçiğin şehit düşmesinin ardından bugün ’nde hareketlilik başladı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 28.2.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 11:43 ABONE OL
Son dakika haberi: İdlib'deki rejim saldırısı sonrası İncirlik Üssü'nde hareketlilik yaşanıyor!

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde dün 33 askerin şehit olduğu hain hava saldırısı sonrası Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde de hareketli anlar yaşanıyor. Üsten 2 F-16 uçağı ve 1 İHA kalkış yaptı. 1 helikopter ve özel uçak iniş yaptı. Öte yandan, kargo uçaklarının iniş ve kalkışları da sürüyor.

KİLİS'TEN İDLİB'E KOMANDO SEVKIYATI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Kilis'ten Suriye'nin İdlib kentine komando birlikleri, topçu birlikleri, askeri araçlar ile personel sevk edildi.
Kilis'ten Suriye'nin İdlib kentine komando birlikleri, topçu birlikleri, topçu bataryaları, askeri araçlar, kara ateş destek birlikleri gönderildi. 22 araçlık askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında önce Hatay'a, oradan da İdlib'e gidecek.

33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısında 33 asker şehit oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın yaptığı açıklamalarda, hastanelerde tedavi gören yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını kaydetti. Ayrıca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz'ın ile İdlib'deki faaliyetlerin sevk idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne gittiği bildirildi. Bakan Akar ve komutanların İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı sınırın sıfır noktasında sevk ve idare ettiği öğrenildi.

Son dakika! TSK'nın rejim güçlerini vurduğu yeni görüntüler paylaşıldı | Video

İDLİB SON DAKİKA: Suriye'de Esad rejimi hedefleri böyle vuruluyor! İdlib'de şehit olan Mehmetçiklerimizin isimleri ve kimlikleri de netleşti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: İdlib'deki rejim saldırısı sonrası İncirlik Üssü'nde hareketlilik yaşanıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN