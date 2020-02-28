Kahpe saldırıda 29 şehit

İdlib'de konuşlu olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına dün rejim güçlerince düzenlenen hain hava saldırısında 29 Mehmetçik şehit düştü. Hatay Valisi Rahmi Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 29 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Şu anda hastanelerimizde 36 yaralımız bulunmaktadır. Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur. Tüm tedbirler alınmış, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum. Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum."Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu mübarek gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerini kullandı. İdlib'deki hain saldırı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir" ifadelerini kullandı.

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