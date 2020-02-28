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Son dakika: provokasyon yapanlarla ilgili harekete geçti!

Son dakika haberi: , şehitlerimizi hedef alan, yalan ve provokasyon yapan, bilgi kirliliği meydana getiren paylaşımlar hakkında soruşturma başlattı. Savcılı yaptığı açıklamada: "5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216, 217 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi kapsamında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'kanunlara uymamaya tahrik' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Giriş Tarihi: 28.2.2020 15:21 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 15:33 ABONE OL
Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı provokasyon yapanlarla ilgili harekete geçti!
Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İdlib saldırısında şehit olan askerlere ilişkin sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı yayımlanan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehit edilen askerlerimize ait olduğu yönünde sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak yayımlanan video, resim ve paylaşımlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216, 217 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi kapsamında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'kanunlara uymamaya tahrik' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı provokasyon yapanlarla ilgili harekete geçti!
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