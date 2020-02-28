SON DAKİKA! Esed Rejimi'nin İdlib'deki hain saldırısının ardından dünya teyakkuzda! Peş peşe açıklamalar geliyor!

Son dakika haberi... Esed Rejimi dün akşam İdlib'de TSK'nın konuşlu bulunduğu binayı hava saldırıları ile hedef aldı. Hain saldırıda 33 vatan evladı şehit olurken, Rejim unsurlarına mukabele edildi. Tüm Rejim hedefleri havadan ve karadan bombardıman altına alınırken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınıra giderek koordinasyon merkezinden talimatları verdi. Yaşanan gelişmelerin ardından dünya teyakkuza geçti. Gözler İdlib'e çevrilirken, ABD'den, BM'den, NATO'dan, AP'den ayrı ayrı son dakika açıklamaları geldi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı İdlib'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Yapılan açıklamada, Rejim ve Rusya kınanırken, Türkiye'ye destek verildi. ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İdlib'de Türk askerlerinin kaybıyla sonuçlanan saldırı konusunda oldukça endişeliyiz. Esed rejimi, Rusya ve İran destekli güçler alçak saldırıya derhal son vermeli. Türkiye'yi bu krizde en iyi nasıl destekleyebileceğimize dair seçeneklere bakıyoruz. Bu gelişmeleri teyit etmek ve mevcut durum hakkında daha fazla netlik sağlamak için Türk makamlarıyla temas halindeyiz. NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız"

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BM: ACİL HAREKETE GEÇİLMELİ

Yaşanan gelişmeleri yakından takip eden bir başka merkez de Birleşmiş Milletler oldu. BM, Esed Rejimi'nin hain saldırısını kınarken, İdlib'deki gerilimin azalmasını ve ateşkes ilan edilmesini talep etti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında artan gerginlik ve Türk askerlerinin hayatını kaybetmesinden ''derin endişe'' duyduğunu belirterek, "Artan gerilim azaltılmalı. İdlib'de ateşkes sağlanmalı." dedi. Açıklamada, "Acil harekete geçilmezse gerginliğin her saat başı daha fazla artma riski var." ifadelerine de yer verildi.

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NATO: ÇOK TEHLİKELİ DURUM

NATO adına açıklamayı Genel Sekreter Jens Stoltenberg yaptı. Stoltenberg saldırıları kınarken, Esed ve Rusya'nın saldırıları durdurması çağrısında bulundu. Stoltenberg, "Tüm taraflar, gerginliği azaltarak bu çok tehlikeli durumun ve bölgedeki korkunç insancıl koşulların daha da kötüleşmesini engellemeli." dedi.

AP: ÜZÜNTÜLÜ VE ENDİŞELİYİZ

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, hain saldırının ardından bir mesaj yayınladı. Mesajda, Türkiye'ye başsağlığı dilenirken, Rusya ve Esed kınandı. Amor'un mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Türk askerlerinin ölümünden dolayı üzüntülü ve gelişmelerden oldukça endişeliyiz. AB, Türkiye'nin yeni dostlarından çok daha güvenilirdir"