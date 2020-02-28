İdlib'de SON DAKİKA haberleri... Bakan Hulusi Akar ve kuvvet komutanları Suriye sınırında

Son dakika haberi... İdlib'deki kalleş saldırıları durdurmak ve masum insanların ölmesine engel olmak için muhaliflere destek veren Türkiye, İdlib'de askeri üsler kurdu. 10 Şubat'tan itibaren başlatılan askeri operasyon sonrasında Bin 709 rejim gücü etkisiz hale getirildi. Esad rejimi de dün akşam Türk askerilerinin bulunduğu üsse saldırı düzenledi. 33 askerimiz şehit oldu.

BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR SINIRDA

Kalleş saldırının ardından Külliye'deki güvenlik zirvesi sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları anında Suriye sınırına gitti.

Son dakika! İdlib hem havadan hem karadan vurulmaya devam ediyor! | Video

HAREKATI İDARE EDİYOR

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldikleri Suriye sınırının sıfır noktasında, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare ediyor.

HAREKAT MERKEZİNDEN İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ

Bakan Akar ve kuvvet komutanları Külliye'deki Güvenlik Zirvesi'nin ardından Hatay'da bulunan Harekat Merkezi'ne gitti. Bakan Akar operasyonu bizzat yönetti. İlk fotoğraflar da geldi...

BAKAN AKAR YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare etmek için Hatay'a gelen bakan Akar Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti.