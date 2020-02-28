SON DAKİKA haberi: Kapılar açıldı! Mülteciler Avrupa'ya gitmek için sınıra akın ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ve muhalif gruplar İdlib'e yönelik başlattığı operasyonda rejim güçleçrine dağır darbe vurdu. Operasyonlarda 17 günde 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Dün akşam ise rejim güçleri havadan Türk askerine saldırdı. Kalleş saldırıda 33 askerimiz şehit oldu. Bölgede tansiyonun yükselmesi ve rejimin Mehmetçik'e saldırmasının ardından şehit haberlerinin gelmesiyle birlikte teyakkuza geçen Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olağanüstü güvenlik zirvesi toplandı. Zirvenin ardından rejim güçleçrine misliyle karşılık verileceği duyuruldu. Rejim güçleri havadan ve karadan bombardıman altına alındı.

Son dakika! Mülteciler Edirne sınırından akın akın Avrupa'ya geçmeye başladı | Video

MÜLTECİLERE AVRUPA KAPILARI AÇILDI

Türkiye kalleş saldırının ardından mültecilerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olunmayacağını duyurdu. Mülteciler Çanakkale, Edirne, Muğla ve İzmir'den Avrupa'ya gitmek için sınıra dayandı. İzmir'in Dikili ilçesinde bir araya gelen 160 mülteci, Yunanistan'a geçiş yapmak için sahilde toplandı.

BOTLARLA YUNANİSTAN'A GEÇECEKLER

Yunanistan'a geçiş yapmak için bekleyen grup adına açıklama yapın Suriye uyruklu Halit Sait, kendi aralarında para toplayarak bot aldıklarını ve Yunanistan'a geçiş yapmak için beklediklerini söyledi.

Son dakika: İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını başladı | Video

ÇANAKKALE

Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberler üzerine, bazı düzensiz göçmenler Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki sahillere geldi.

Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen göçmenler Yeşil Liman, Babakale ve Kadırga Koyu gibi noktalarda toplanmaya başladı.

Midilli adasına geçişte sık kullanılan bu noktalardaki göçmenler geçiş için hazırlık yapıyor.

Son dakika! Sınır kapılarını açtık... Göçmenler akın akın Yunanistan'a böyle geçmeye başladı | Video

EDİRNE

Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine Edirne'de yurt dışına çıkmak isteyen mülteciler Yunanistan sınırına akın etmeye başladı.



İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısının ardından sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine yüzlerce mülteci Edirne'ye akın etti. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru yürüyüşe geçen mültecilerin sayısının sürekli arttığı görüldü.