Türkiye tek yürek

İdlib'de askerlerimizi şehit eden hain saldırıya karşı Türkiye'nin birçok yerinde halk sokaklara çıkarak tepkilerini gösterdi. İstanbul'da Rusya Başkonsolosluğu'nun önünde protesto gösterileri düzenlenirken, birçok şehirde vatandaşlar Türk bayraklarıyla şehitler için sokağa çıktı. Camilerde şehitler için dua edildi.

* İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Mehmetçiğe uzanan eller kırılsın", "Katil Rusya, katil Putin", "Katil Putin hesap verecek", "Şehitlerin hesabı sorulacak", "Suriye Rusya'ya mezar olacak" sloganları attı. Bir vatandaş burada Türk bayrağını öperek gözyaşı döktü. Isparta'da şehit ve gazi yakınları ile bazı vatandaşlar, kentteki 15 Temmuz ve Şehitler Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelerek İstiklal Marşı okudu.







İSTANBUL / TAKSİM

Vatandaşlar, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde tepkilerini dile getirdi.



EDİRNE

* Edirne'deki tarihi Eski Cami'de, Mehmetçik için dua edildi. Kılıçla hutbe geleneğinin sürdürüldüğü camide, vatandaşlar ellerini semaya açarak İdlib şehitleri için dua etti, Allah'tan Türk ordusuna yardım niyazında bulundu.







ZONGULDAK

* Düzce ve Zonguldak'ta vatandaşlar, taksiciler, minibüsçüler ve otobüsçüler araçlarını Türk bayrakları ile donatarak, İdlib'deki saldırıyı kınadı.



NEVŞEHİR

* Nevşehir'de Atatürk Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar araçlarıyla Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'na kadar Mehmetçiğe destek için konvoy düzenledi. Nevşehir Hacı Bayram-ı Veli Camisi İmam Hatibi Ahmet Karalı'nın katılımı ile gerçekleştirilen programda, Alibey Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.





ERZİNCAN

* Erzincan'da vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldı.







ŞANLIURFA

* Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ise belediye tarafından esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.







MALATYA

* Malatya'nın Darende ilçesindeki tarihi Somuncu Baba Camisi'nde cuma namazı öncesi Yasin ve Fetih sureleri okunarak dualar edildi.



HATAY

* Hatay'da vatandaşlar evlerini Türk bayraklarıyla donattı. Vatandaşlar yaralı askerlere kan vermek için hastanelere akın etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Hatay Habib-i Neccar Camii'nde Cuma Hutbesi'ni okudu. Erbaş, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nı hatırlatarak "Bizi tarih sahnesinden silmek isteyen güçlere karşı mücadele veriyoruz" dedi.



* Erzurum, Konya, Sivas, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Trabzon, Düzce, Zonguldak'ta ise esnaf odaları, kurum kuruluşlarla siyasi parti temsilcileri açıklama yaparak saldırıyı kınayarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.



* Çorum'da vatandaşlar destek için İl Jandarma Komutanlığı'na yürüdü.







* Sakarya'da, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esad rejiminin hava saldırıları sonucu şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Karabük'te de bir grup öğrenci Türk bayraklarıyla yürüdü.



* Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda mezun olan 2 bin 990 uzman jandarma, hep bir ağızdan 'vatan bölünmez' diye haykırdı.



* Adıyaman'da işyerleri Türk bayraklarıyla donatıldı. Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi ise şehitler için sokakta bayrak dağıttı.



* İstanbul'daki camilerde şehitler için sala okundu. Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma namazı öncesi dua merasimi yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı da cuma hutbesini şehitlere ayırırken, tüm ülkedeki camilerde eller semaya şehitler için kalktı.



HUTBE ŞEHİTLERE AYRILDI

Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerde verilecek cuma hutbesinin konusunu 'Hak uğrunda mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz' olarak belirleyerek, şehitlere ayırdı. Paylaşılan hutbede, milletin dün olduğu gibi bugün de büyük badirelerden geçtiği, ağır imtihanlar verdiği belirtildi.



Furkan KARA - Alp KÖRÜKÇÜ - Zeynel YAMAN - Mustafa KAYA - Barış SAVAŞ / SABAH

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