AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na zor soru: Söylediğin bu muydu?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal katıldığı canlı yayın programında, "Türkiye bölgede PKK ile, DEAŞ'la, PYD-YPG , DHKP-C ve FETÖ ile mücadele ediyor. Türkiye kendi güvenliğini korumak için bütün bu teröristlerle mücadele ediyor. Siz terörle yurt içinde mücadele ederseniz kendi içinize taşımış olursunuz. Teröristleri kaynağında yok etmek için mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca Ünal CHP Genel Başkanı'na olan tepkisini de dile getirdi. Ünal "Kılıçdaroğlu, Esed'e tek bir cümlesi olmadı, terör örgütlerine karşı oldu mu, olmadı. Doğur Akdeniz'de Türkiye'nin karşısında olan devletlere karşı tek bir cümle duydunuz mu duymadınız. Peki bu bütün bu tehditlerin oluşmasının neden AK Parti'ymiş gibi bir algı yaratmaya çalışıyor ancak bizim bu milletin haklarını korumamız gerekiyor" dedi.

İşte Mahir Ünal'ın son dakika açıklamaları;

Bu sözlerin yurtseverlere vatanseverlere, bu vatana sadakatle bağlı olan, ve gerçekten de ne olduğunu anlamak isteyen, CHP zihniyetinin, Türkiye Esed'le savaşsa Esed'in yanında olurum diyen bir zihniyetin farkındalar. Geçmişte PKK Türkiye'ye saldırdığında PKK hakkında tek cümle etmediler, FETÖ darbe girişiminde bulundu FETÖ hakkında tek cümle etmediler. Bu zihniyetin herkes ne olduğunu biliyor.

NEDEN İDLİB'DEYİZ?

Sadece İdlib üzerinden okunmaması gerekiyor. Terör örgütlerine karşı harekat yaptığımızda da 'Ne işimiz var' diyorlardı. Kemal Kılıçdaroğlu 'YPG mi saldıracak Türkiye'ye' diyordu. Geçmişte sınırımızın içerisinde hendekler açılınca, insanlarımız PKK terör örgütü tarafından katledilirken de bunlar devletin yanında değillerdi.

Türkiye bölgede PKK ile, DEAŞ'la, PYD-YPG , DHKP-C ve FETÖ ile mücadele ediyor. Türkiye kendi güvenliğini korumak için bütün bu teröristlerle mücadele ediyor.

Siz terörle yurt içinde mücadele ederseniz kendi içinize taşımız olursunuz. Teröristleri kaynağında yok etmek için mücadelemizi sürdürüyoruz.

Geçmişte her ay Türkiye'de bombalar patlıyordu, şehirlerin el yapımı patlayıcılarla ne hale getirildiğini biliyoruz. Şimdi bizim Suriye'de devam eden bu iç savaşın dışa dönük tehditlerini büyük oranda bertaraf ettik.

GERİ ADIM ATARSAK NAMLULAR BİZE ÇEVRİLECEK

Biz bugün İdlib'ten geri adım atarsak Afrin'den, Cerablus'tan geri adım atmış oluruz. Ve namlular Türkiye'ye çevirilir.

Bugün muhalefetin bize söylediği 'Teslim ol ve kurtul' anlayışını sergilersek bu bölgede varlığımıza müsaade etmezler.

Biz terörü kaynağında kurutmak ve Türkiye'nin kaldıramayacağı mülteci dalgasını önlemek, sınır güvenliğini sağlamak amacıyla İdlib'teyiz.

KILIÇDAROĞLU TESLİM OLACAĞIZ MI DİYOR?

Bu sözleri açıklaması gerekiyor. Türkiye terör örgütlerine karşı mücadelesi devam ederken, Türkiye'nin kendi münhasır sınırları içerisinde haklarını koruması gerekirken bunu nasıl yapacak. Yani şunu mu demek istiyor 'Biz sınır güvenliğimizi sağlamayacağız, terör örgütlerine karşı mücadele etmeyeceğiz, bölgedeki haklarımızdan vazgeçiyoruz, dış güçlere karşı boyun eğeceğiz mi" demek istiyor Kemal Kılıçdaroğlu!

Hatay'ı işaret eden bir haber vardı Sputnik'te, biz bunlara göz yumduğumuz zaman Hatay'ı feda mı edeceğiz yani. Mustafa Kemal döneminde büyük bir mücadele verildi ve sınırlarımızı korudu. Kemal Kılıçdaroğlu o dönemde yaşasaydı 'Bu mücadele neden veriliyor' diyecekti heralde.

Kılıçdaroğlu, Esed'e tek bir cümlesi olmadı, terör örgütlerine karşı oldu mu, olmadı. Doğur Akdeniz'de Türkiye'nin karşısında olan devletlere karşı tek bir cümle duydunuz mu duymadınız. Peki bu bütün bu tehditlerin oluşmasının neden AK Parti'ymiş gibi bir algı yaratmaya çalışıyor ancak bizim bu milletin haklarını korumamız gerekiyor.

Kılıçdaroğlu, 2010'dan bu yana göreve geldiğinden beri, Türkiye'nin bütün davasını itibarsızlaştırma ve meşruiyetini sorgulamayı kendine misyon edindi.

MÜZAKERELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında önümüzdeki günlerde yüz yüze bir görüşme gerçekleştirilecek. İletişim Başkanlığı konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunacak.

"TÜRKİYE OLARAK VAR OLMA MÜCADELESİ VERİYORUZ"

Türkiye bugün varolma tam bağımsız olma mücadelesi veriyor. Türkiye'nin İdlib'deki pozisyonunu Libya'daki pozisyonundan ayırmamak gerekir. Türkiye bir taraftan sınır güvenliğini bir taraftan topraklarını koruma mücadelesi veriyor. Çocuklarımızdan geleceğini kurmak için bu mücadeleyi veriyoruz. Bölgedeki vekalet savaşları, kaynakların yeniden dağılımı.Afrika'dan Kuzey Irak'tan bağımsız olarak Türkiye'nin mücadelesini okuyamazsınız.

BM SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMİYOR

Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı her şeyi uluslararası anlaşmalara da bağlı şekilde yapıyor. Suriye'de Libya'da Türkiye dışında bir tane ülke gösterin ki uluslararası hukuka uygun hareket eden bir tane ülke yok. BM sorumluluklarını yerine getirmiyor.