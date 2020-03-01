Annelerin Kandil direnişi altıncı ayına girdi

Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır il binasındaki nöbetleri 6 ayı geride bıraktı. 11 ailenin evladına kavuştuğu nöbete dün 6 aile birden katılırken, eyleme katılan aile sayısı ise 111'e yükseldi.Adıyaman'dan 9 yıl önce kandırılıp dağa götürülen oğlu Ramazan için gelen Bedriye Topaloğlu, "Dağda olduğunun haberini aldık. Nişanlıydı. Nişanlısı kazada hayatını kaybetti. Oğlum gittiğine pişman. 'Kim anne-babasını bırakır? Allah rızası için, bu 3 ayların yüzü suyu hürmetine merhametiniz varsa oğlumu gönderin" dedi.Altı yıl önce kaçırılan oğlu Şükrü için Adıyaman'dan gelen Saadet Kartal da, "Oğlum Gaziantep Üniversitesi Konservatuar Bölümü'nde okuyordu. Üniversiteden geldi. 3 ay sonra 'formasyon alacağım, param yok' dedi. Pasaport çıkartıp gitti. Gidiş o gidiş. Nasıl gittiğini bilmiyorum. 6 yıldır hiç görüşemedim. Kızıma telefon açmış. Eşim öldü, çocuklarım yetim büyüdü. Benim oğlumun iki çocuğu var. Oğlumun da 2 çocuğu var. Onlar da yetim büyümesin. Gelinim 5 yıl yanımda kaldı. Sonra ablamın yanına gitti. Orada çocuklarına bakıyor. Ne gecem var ne gündüzüm. Ne olur oğlum gelsin. Oğlum eğer beni duyuyorsa 2 tane çocuğun var. Onlara kavuş" diye konuştu.Annelerin direnişine başta Türkiye olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden destekler geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, BBP (Büyük Birlik Partisi) Lideri Mustafa Destici, Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tomas Zdechovsky, Doğu ve Güneydoğu'daki 150 aşiret lideri, yazarlar, onlarca sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile toplumun her kesiminden duyarlı vatandaşlar annelere destek ziyaretinde bulundu. Ancak, CHP ve İYİ Parti anneleri görmezden geldi.Diyarbakır'da başlatılan eylemde 180 günde annelerden Hacire Akar, Hatice Ceylan, Hüsniye Kaya, Halime Kadran, Necla Açan, Aslıhan Eşrefoğlu, Gevriye Ayhan, Melek Aslan, Muhteber Birlik, Cahide Alkan ve Şahize Altınkaynak olmak üzere toplam 11 aile evladına kavuştu.

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