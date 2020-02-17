Kızına kavuşmanın sevincini oturma eylemi yapan annelerle paylaştı

Ayhan, duygularını şöyle ifade etti: "Annelerin bana verdiği umutla buraya geldim. Kızımın gelmesi de onlara umut olacak. İnşallah kimsenin gözü uzak yollarda kalmaz. Tüm çocukların evine dönmesini istiyorum. Hangi çocuk annesini görüyorsa durmasın gelsin. Devlete teslim olsunlar. Devlet çocukları ailelerine teslim ediyor."