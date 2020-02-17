Kızına kavuşmanın sevincini oturma eylemi yapan annelerle paylaştı
Kızına kavuşmanın sevincini oturma eylemi yapan annelerle paylaştı
Dağa kaçırılan kızına kavuşan Gevriye Ayhan sevincini, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelerle paylaştı. Diyarbakır'da uğruna oturma eylemi yaptığı kızına kavuşan anne Gevriye Ayhan, "Annelerin bana verdiği umutla buraya geldim. Kızımın gelmesi de onlara umut olacak. Her zaman gelip ailelere destek vereceğim. Buradaki anneler de çocuklarına kavuşsun hasretleri son bulsun" dedi.