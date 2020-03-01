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Belediyenin 8.5 milyonu hortumlandı

Görevden alınan Belediye Başkanı ’ın, yolsuzlukla ilgili söylediği 1 milyon 428 bin TL gerçeği yansıtmadığı belirlendi. Belediyeden usulsüz olarak ödenen para yaklaşık 8.5 milyon TL

ERHAN ÖZTÜRK ERHAN ÖZTÜRK Gündem
Giriş Tarihi: 1.3.2020 ABONE OL
Belediyenin 8.5 milyonu hortumlandı

Yalova Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığına ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan atanan üç müfettiş, Yalova Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında önceki gün tutuklanan T.T., H.Ç. ve E.G. isimli üç kişinin müteahhit Bekir Bilgi'yle irtibatlı oldukları tespit edildi. Bilgi'ye 3 milyon 900 bin TL'yi bankalardan ve belediyeden alan T.T., H.Ç, ve E.G. verdikleri ifadede "Bekir ağabey mahalleden ağabeyimiz. Bize 'Bankadan şu kadar para çekeceksiniz' , 'Belediyeden para alınacak gidin alın' diyerek gönderirdi. Biz de alıp teslim ederdik. Bize çay simit ısmarlardı" dedi.
Görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın 6 Şubat'ta muhasebe çalışanı Reşat Elgin'le ilgili yaptığı açıklamada "Yaptığımız incelemelerde 41 kez, toplamda 1 milyon 428 bin TL dolandırmıştır. Bu şahısla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk" demişti. Salman'ın bu açıklamasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Müteahhit Bilgi'yle irtibatlı olan ve tutuklanan üç kişinin haricinde dün de 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.Ö., B.B., S.D.C., C.D. ve K.Ö.B.'nin de 4 milyon 375 bin 753 TL çekip Bilgi'ye aktardıkları tespit edildi.
Yalovayı sarsan yolsuzluk operasyonunda Başkan Yardımcısı Halit Güleç'le birlikte tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

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Belediyenin 8.5 milyonu hortumlandı
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