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İletişim Başkanı 'dan 'nun sözlerine tepki!

İletişim Başkanı hesabından yaptığı açıklamada "Şehitler tepesi boş kalacak" diyen Genel Başkanı Kemal 'na tepki gösterdi. Altun, “Şehitler tepesi boş değildir” demek, “bu vatanı vatan kılmak için nice şehitler verdik” demektir." dedi. Ayrıca “Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır” demek, açık bir itiraftır, milletimiz elbette bunun hesabını soracaktır!" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 1.3.2020 20:58 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 21:28 ABONE OL
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şehitler tepesi boş kalacak" sözlerine tepki gösterdi. Fahrettin Altyn sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada; "Şehitler tepesi boş değildir" demek, "bu vatanı vatan kılmak için nice şehitler verdik demektir. ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamaları şu şekilde;

"Şehitler tepesi boş değildir" demek, "bu vatanı vatan kılmak için nice şehitler verdik" demektir. "Şehitler tepesi boş değildir" demek, "vatan savunmasında şehit düşen kahramanlarımız bu toprakların dört bir yanında yatıyor" demektir.

"Şehitler tepesi boş değildir" demek, "şehit kanlarıyla sulanan bu topraklar kutsaldır" demektir. "Şehitler tepesi boş kalmayacaktır" demek ise "tarih boyunca nice başarısız işgal girişiminin hedefi olmuş cennet ülkemizi her daim savunacağız" demektir.

"Şehitler tepesi boş kalmayacaktır" demek, "şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu vatanı asla ve asla düşman taarruzuna karşı savunmasız bırakmayacağız, gerekirse öleceğiz" demektir.

Şunu herkes bilsin ki, vatan savunması sırasında kim şehit düşmüşse Kurtuluş Savaşı kahramanlarıyla birlikte şehitler tepesindeki yerini almıştır!

Şehitler tepesi boş kalmayacaktır! "Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır" demek, açık bir itiraftır, milletimiz elbette bunun hesabını soracaktır! Allah kahraman ordumuzun, aziz milletimizin yar ve yardımcısı olsun!

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki!
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