Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı: Sürü İHA'lar yakında göreve hazır

Başkanlığı paylaştı: Sürü İHA'lar yakında göreve hazır

Türk Savunma sanayisi hızla gelişiyor. Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı yeni bir hamleyi açıkladı. olmayan ortamda da yön bulan sürü insansız hava araçlarının yakın zamanda faaliyetlere başlayacak.

Giriş Tarihi: 1.3.2020 18:15 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 18:30 ABONE OL
Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı: Sürü İHA'lar yakında göreve hazır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, GPS olmayan ortamda da yön bulan sürü insansız hava araçlarının (İHA) yakında göreve hazır olacağını açıkladı.

Son dakika! Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı: Sürü İHA'lar yakında göreve hazır | Video

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına ait sosyal medya hesabı üzerinden "İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapabildiği KERKES Projesi-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi, gökyüzündeki ordumuz. SÜRÜ #İHA Her şey vatan için" notuyla paylaşılan görüntülerde, sürü İHA'ların yakında göreve hazır olacağı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı: Sürü İHA'lar yakında göreve hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN