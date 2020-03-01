SON DAKİKA! Başkan Erdoğan imzaladı geçici görevlendirme adı altında sürgün zulmü son buldu

Son örneği Yalova Belediyesi'nde görülen ve bazı belediyelerin istismar ederek çalışanlarını yüzlerce kilometre uzağa geçici görevlendirme adı altında sürgüne yollamasına dayanak olarak kullanılan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği'nde son dakika değişikliği yapıldı. İlgili yönetmeliğin değişikliğini Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı ve Şubat ayının son gününde resmen yayınlandı. İşte yapılan son dakika değişikliğinin haberi ve hamile çalışanlarını 1400 km uzağa geçici görevlendirme adı altında adeta sürgüne gönderen belediyelerin adalete sığmayan uygulamaları;

SON DAKİKA ; YÖNETMELİK DEĞİŞTİ, RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Başkan Erdoğan'ın imzası sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği uygulamasına göre, yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, hukuksuz geçici görevlendirmeler yapamayacak.

CHP'li Yalova Belediyesi hamile kadını sürgün etti!

DAHA ÖNCE YAPILAN GÖREVLENDİRMELERİ DE KAPSIYOR

Yapılan değişiklikte yer alan son dakika bilgilerine göre daha önce yapılmış geçici görevlendirmeler, bir ay içerisinde sonlandırılacak. Kadro ve pozisyona geçici görevlendirme yapılabilmesi için kadro veya pozisyonun statüsü ile geçici görevlendirilecek personelin statüsünün aynı olması gerekecek. Ancak, sözleşmeli personel ve iş mevzuatına tabi personel istihdam eden kurumlar farklı statülerdeki personeli görevlendirebilecek.

HAMİLE KADINI SİNOP'A SÖZDE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İLE SÜRGÜNE YOLLADI!

Bu uygulamanın son örneği CHP'li Yalova Belediyesinde görülmüştü. Buna göre CHP'li Yalova Belediyesi göreve geldiği günden bu yana belediye çalışanlarını hiçbir gerekçe göstermeden diğer CHP'li belediyelere sürgün ederken Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın son olarak 6 aylık hamile Mühübe Keskin'i de Sinop'a sürgün ettiği ortaya çıkmıştı.

BİN 422 KM UZAĞA DA SÜRDÜ!

İç denetçi Mustafa Özkaynar: Ardahan Belediyesi'ne bin 422 kilometre uzağa sürgüne gönderildi.(16 saat 21 dakika)

Veteriner Rıfkın Beyazit: Artvin Belediyesi bin 257 kilometre uzağa sürgüne gönderildi. (15 saat 28 dakika)

Memur Cantürk Aktaş: Burdur Belediyesi'ne 490 kilometre uzağa sürgüne gönderildi. (5 saat 35 dakika)

Harita teknikeri Tahsin Acar: Bolu Belediyesi'ne 232 kilometre uzağa sürgüne gönderildi. (2 saat 32 dakika)

Yapılan son dakika değişikliği ile en çok da CHP'li belediyelerin istismar ettiği bu yönetmelik değişmiş, modern sürgün son bulmuş oldu.