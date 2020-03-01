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SON DAKİKA HABERİ! 3 Sputnik çalışanı gözaltında!

merkezli yayın yapan Sputnik isimli haber ajansının servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı eyalet: 80 yıl önce neden tarafından 'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 1.3.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 11:21 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! 3 Sputnik çalışanı gözaltında!

Ankara'dan gelen son dakika haberinde 3 kritik ismin gözaltına alındığı belirtildi. Buna göre Rusya merkezli internet üzerinden haber yayını yapan Sputnik isimli haber ajansının Ankara servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.

HATAY'I İSTİYORLARDI!

Gözaltına alınan isimler Hatay için "Çalıntı eyalet" başlıklı bir haber yaparak servis etmişti. Son dakika gözaltı uygulamasının bu nedenle yapıldığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

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SON DAKİKA HABERİ! 3 Sputnik çalışanı gözaltında!
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