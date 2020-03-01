SON DAKİKA HABERİ! Fahrettin Altun açıkladı: 80 bini geçti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun verilen sözlerin yerine getirilmemesi neticesinde açık kapı politikasına geçilmesinin üzerinden geçen kısa zamanda Avrupa'ya geçiş yapan mülteci sayısının 80 bini aştığını açıkladı.

Sınır kapılarını açtık... Göçmenler akın akın Yunanistan'a böyle geçmeye başladı | Video

80 BİNİ GEÇTİ

Rakamın her geçen dakika arttığı mülteci çıkışlarında henüz bu sabah 09.55 itibarıyla 76 bin olarak açıklanan rakam son dakika açıklamasında belirtildiği üzere birkaç saat içerisinde 80 bini de geçmiş oldu.