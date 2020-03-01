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SON DAKİKA HABERİ! açıkladı: 80 bini geçti

Bu sabah İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı rakama göre 09.55 itibarıyla 76 binin üzerine çıkan Avrupa'ya geçişinde bir son dakika açıklaması daha geldi. İletişim Başkanı 'dan gelen son durum açıklamasında bu rakamın 80 bini geçtiği belirtildi. İşte kapıların açılmasının ardından yaşanan son gelişmeler

Giriş Tarihi: 1.3.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 13:10 ABONE OL

İletişim Başkanı Fahrettin Altun verilen sözlerin yerine getirilmemesi neticesinde açık kapı politikasına geçilmesinin üzerinden geçen kısa zamanda Avrupa'ya geçiş yapan mülteci sayısının 80 bini aştığını açıkladı.

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80 BİNİ GEÇTİ

Rakamın her geçen dakika arttığı mülteci çıkışlarında henüz bu sabah 09.55 itibarıyla 76 bin olarak açıklanan rakam son dakika açıklamasında belirtildiği üzere birkaç saat içerisinde 80 bini de geçmiş oldu.

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SON DAKİKA HABERİ! Fahrettin Altun açıkladı: 80 bini geçti
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