Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika haberi: Hatay'dan Suriye'ye füzeler peş peşe fırlatıldı! İşte o anlar

: 'dan Suriye'ye füzeler peş peşe fırlatıldı! İşte o anlar

Esad rejimine ait hedefler yerle bir edilmeye devam ediliyor. Kahraman Mehmetçik hem havadan hem de karadan rejim unsurlarına nefes aldırmıyor. Son olarak 'da bulunan hava savunma üssünden füzeler peş peşe ateşlendi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 1.3.2020 17:52 ABONE OL
Son dakika haberi: Hatay'dan Suriye'ye füzeler peş peşe fırlatıldı! İşte o anlar

Esad rejiminin İdlib'de askerlerimize yönelik alçak saldırısının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında sınırda bulunan hava savunma üssünden füzeler peş peşe ateşlendi.

Son dakika: Hatay sınırından görüntüler! Hava Savunma Üssünden füzeler böyle fırlatıldı | Video

FÜZELER PEŞ PEŞE ATEŞLENDİ

Suriye'de rejime ait iki uçak ve hava savunma sistemlerinin imha edildiği anlarda Hatay sınırında bulunan hava savunma üslerinden füzeler peş peşe ateşlendi. Füzelerin ateşlenmesi çevrede heyecana yol açtı.

SON DAKİKA: İDLİB'DE SU-24 SAVAŞ UÇAĞI BÖYLE DÜŞÜRÜLDÜ! ESAD REJİMİNE DARBE ÜSTÜNE DARBE

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HATAY NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Hatay'dan Suriye'ye füzeler peş peşe fırlatıldı! İşte o anlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN