Son dakika haberi: Hatay'dan Suriye'ye füzeler peş peşe fırlatıldı! İşte o anlar

Esad rejiminin İdlib'de askerlerimize yönelik alçak saldırısının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında sınırda bulunan hava savunma üssünden füzeler peş peşe ateşlendi.
Son dakika: Hatay sınırından görüntüler! Hava Savunma Üssünden füzeler böyle fırlatıldı | Video
FÜZELER PEŞ PEŞE ATEŞLENDİ
Suriye'de rejime ait iki uçak ve hava savunma sistemlerinin imha edildiği anlarda Hatay sınırında bulunan hava savunma üslerinden füzeler peş peşe ateşlendi. Füzelerin ateşlenmesi çevrede heyecana yol açtı.