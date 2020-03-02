ABD'li Craft ve Jeffrey SON DAKİKA ziyareti için Ankara'da! Ziyaret ne anlama geliyor? Canlı yayında flaş sözler...

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geldi.. Bu akşam gerçekleşecek ziyaret İdlib'deki gerilim nedeniyle büyük önem taşıyor. ABD'li yetkililerin Türkiye ziyaretinin Rusya ile 5 Mart'ta liderler seviyesinde gerçekleşecek kritik toplantı öncesine denk gelmesi dikkat çekti. A Haber canlı yayınına katılan ANKASAM Baş Hukuk Danışmanı Dr. Levent Ersin son dakika haberinin ayrıntılarını ele aldı. Ersin, "Temsilciler Türkiye'ye, insanlık trajedisinin hangi noktada olduğunu tespit edip hem nitelik hem de nicelik bağlamında NATO ve Güvenlik Konseyine bu konuları taşımak adına geldiklerini söyleyebiliriz." dedi.

Son dakika: ABD’li heyetin Türkiye'ye 'Suriye - İdlib' ziyareti ne anlama geliyor?

ANKASAM Baş Hukuk Danışmanı Dr. Levent Ersin "Temsilciler Türkiye'ye, insanlık trajedisinin hangi noktada olduğunu tespit edip hem nitelik hem de nicelik bağlamında NATO ve Güvenlik Konseyine bu konuları taşımak adına geldiklerini söyleyebiliriz. Bu noktada takvimsel süreç devam ederken bizim oradaki uluslararası hukuk bağlamında söylemlerimizi de geliştirmenin vakti olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ersin sözlerini, "Çünkü BM'nin dahil olacağı bir komisyonla beraber mevcut Suriye hükümetinin artık var olan meşruiyet zemininin ortadan kalkması için yoğun bir trafiğin gerçekleşmesi gerekmektedir." ifadeleri ile sürdürdü.

"KANAYAN YARA KAPANMAZ"

Esad rejiminin meşuiyetini yitirdiğini aktaran Ersin, "Bombalarla yüzlerce sivili katleden sözde Devlet Başkanı'nın hukuksal zeminini sorgulatma ve Batı kamuoyunda bu zemini ortadan kaldırmazsak coğrafyamızda kanayan yara akmaya devam edecektir." diye konuştu.

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"TESADÜF OLMADIĞI AÇIKTIR"

ABD'nin 5 Mart öncesinde gerçekleştirdiği bu ziyaretinin altında oluşturulacak komisyonun çekirdekleri toplanacaktır. Mart ve Nisan'daki Güvenlik Konseyleri Toplantılarının asli gündemlerinden biri Esad'ın bundan sonraki varlık sürecinin tamamlanıp, tamamlanmadığı olacaktır. Bu bakımdan ABD'li temsilcilerin birkaç güne sıkışan bu ziyaretlerinin bir tesadüf olmadığı açıktır."

CRAFT VE JEFFREY ANKARA'DA

Son dakika gelen bilgilere göre; ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya geldi.