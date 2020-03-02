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’da koronavirüs nedeniyle eğitime 7 gün ara verildi

Komşu ve kardeş ülke 'da Koronavirüs nedeniyle yaşanan son dakika gelişmeleri var. Buna göre bilimsel ismi (Covid-19) olan koronavirüs kabusu nedeniyle Azerbaycan'da salgın gerekçe gösterilerek ülke genelinde okullarda eğitime 7 gün ara verildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 2.3.2020 16:17 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 16:20 ABONE OL
Azerbaycan’da koronavirüs nedeniyle eğitime 7 gün ara verildi

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada, bugünden itibaren eğitime bir haftalık ara verildiği açıklandı. Açıklamada, koronavirüs salgınının daha fazla kişiye yayılmasını engellemek, bu alandaki uygun önleyici tedbirlerin etkinliğinin artırılması, ülke genelindeki tüm eğitim kurumlarında dezenfekte ve diğer önleyici tedbirlerin artırılması amaçlandığı belirtildi.

ÜRDÜN'DE DE VİRÜS GÖRÜLDÜ

Bu arada Koronavirüs'ün sıçradığı ülkelere son dakika haberine göre bir ülke daha eklendi. Şüpheli vakanın test ve işlemlerinin ardından Koronavirüs değerlerinin pozitif çıktığı ve gerekli önlemlerin alınması için çalışmanın başlatıldığı belirtildi. Bu haberle birlikte onlarca ülke gibi Ürdün de artık COVID - 19 ile savaşacak.

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Azerbaycan’da koronavirüs nedeniyle eğitime 7 gün ara verildi
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