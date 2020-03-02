Başkan Erdoğan'dan SON DAKİKA açıklaması: Bu bedeli ödeyecekler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Bu sabah Türkiye'nin her noktasından STK'ların ortak açıklama ile Bahar Kalkanı harekatına verdiği desteğe teşekkür ederek konuşmasına başlayan Erdoğan İdlib'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatının anlam ve ülke güvenliğimiz için önemine değinerek devam etti. Başkan Erdoğan'ın gündeminde İdlib operasyonu ve milletimizin operasyona verdiği destek vardı. Konuşmasına STK'ların yaptığı İdlib Bahar Kalkanı Harekatı açıklamasına teşekkür ederek başlayan Erdoğan Mehmetçiklerimize de yürüttükleri mücadele için teşekkür etti. İşte ERdoğan'ın son dakika açıklamaları ve İdlib operasyonuna ilişkin verdiği bilgiler;

AVRUPA PANİKTE; "TELEFON ÜSTÜNE TELEFON GELİYOR"

"Kapıları açınca şimdi telefon üstüne telefon gelmeye başladı. Kapatın kapıları diyorlar. Dedik o iş bitti. Bundan nasibinizi siz alacaksınız. Şimdi yine telefonlar var. Bu akşam Bulgaristan Başbakanı ile bir araya geleceğiz. Aynı zamanda Merkel ile bir görüşmemiz olacak.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama "Bitti o iş..." | Video

BAŞARAMAYACAKLAR

15 temmuz'da başaramadıklarını Suriye üzerinden hayata geçirmeye çalışanları bir kez daha hayal kırıklığına uğratmakta kararlıyız. Ne dedik? Başaramayacaksınız. Bin yıldır yürüdüğümüz bu yoldan bizi geri döndüremeyeceksiniz.

BUNLAR BU BEDELİ ÖDEYECEKLER! İŞTE İDLİB'DEKİ SON DURUM

Evet değerli arkadaşlar şu ana kadar 135 tank 22 zırhlı araç, 45 top, 44 çok namlulu roketatar. 5 hava savunma rampası, 12 taksavar, 29 uçaksavar 1 İHA, 8 helikopter, 7 mühimmat rampası, 24 zırhlı araç, 9 muhimmat deposu, 2 uçak dün sabah, 2 füze rampası ve bu arada son rakam 2557 rejim askeri etkisiz ve imha edilmiş durumda. Bunlar bu bedeli ödeyecekler.

Dün de askeri havalimanlarını kullanılamaz hale getirdik.

BU MİLLETİN KARARLILIĞI BAŞKA HİÇBİR MİLLETTE YOK

Dün akşam şehidimizin evindeydik. Kardeşi görevime devam edeyim diyor. İşte bu millet böyle. Bu kadar saldırıya rağmen ayakta kalabilecek dünya üzerinde başka bir millet yoktur. Milletimizin ortaya koyduğu kararlılık artarak sürüyor. Kahraman askerlerimiz terörle ve rejimin zalim unsurlarıyla mücadele ediyor.

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Kimsenin iznine, desteğine ihtiyacımız olmadan harekatlarımızı sürdürebiliyorsak bu çalışmalarımızın ve kararlılığımızın neticesidir. Geleceğimize güvenle bakabilmek için sahada askerimizle, sanayide, ticarette sizlerle daha çok üreterek, ihraç ederek, istihdam sağlayarak hem kendiniz daha çok kazanacak hem de ülkenize daha çok kazandıracaksınız.

Rabbimden tüm şehitlerimizin şehadetini mübarek eylemesini, cennetiyle cemaliyle müşerref kılmasını niyaz ediyorum. Bir an önce bu mücadeleyi zaferle neticelendirerek daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmektir niyetimiz. Şehitlerimizin acısına ortak olduğunuz, birlik beraberliğimizi teyit ettiğiniz için bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.