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Akar'dan son dakika açıklaması! Bahar Kalkanı'ndan son durum

Bahar Kalkanı harekatında son operasyonlarla birlikte Rejime ağır kayıplar verdirildi. Hulusi Akar Bahar Kalkanı Harekatına ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında etkisiz hale getirilen rejim askerleri ve unsurlarına ilişkin bilgi verdi. Akar'ın son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi "Bugüne kadar Suriye İdlib'deki operasyonlarda rejime ait 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi ile birlikte 2557 Rejim unsuru etkisiz hale getirilmiştir. TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş, verilmektedir!" İşte Akar'ın açıklamaları ve Bahar Kalkanı'nda son durum.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 2.3.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 12:14 ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Akar'dan son dakika açıklaması! Bahar Kalkanı'ndan son durum

Devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin son dakika gelişmeleri var. Buna göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib'de devam eden harekatta Rejime verdirilen kayıpları açıkladı. Bakan Akar Bahar Kalkanı Harekatına ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ve harekatın son durumuna ilişkin bilgiler verdi. Akar'ın açıklamasında "Bugüne kadar 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi, 2557 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi. TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş, verilmektedir" ifadelerine yer verildi.

İşte Bakan Hulusi Akar'ın Suriye'nin İdlib kentinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin aktardığı son dakika bilgileri;

"DÜŞÜNCEMİZ İDLİB'DE RUSYA İLE KARŞI KARŞIYA GELMEK DEĞİL"

Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemizin olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Bizim tek isteğimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir.

"2 BİN 557 REJİM UNSURU ETKİSİZ"

Bugüne kadar İdlib'de icra ettiğimiz operasyonlar kapsamında rejime ait 2 savaş uçağı, 2 İnsansız Hava aracı, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi imha edilmiş, ayrıca son dakika verilerine göre 2 bin 557 Rejim unsuru da etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK( tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş, verilmektedir."

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Milli Savunma Bakanı Akar'dan son dakika açıklaması! Bahar Kalkanı'ndan son durum
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