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bölgesinde son dakika! 24 terörist saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirildi

bölgesinde saldırı hazırlığı yapan bir grup terörist hain emellerini gerçekleştiremeden etkisiz hale getirildi. Edinilen son dakika bilgisine göre eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen terörist sayısını 24 olarak açıkladı.

Giriş Tarihi: 2.3.2020 17:04 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 17:08 ABONE OL
Fırat Kalkanı bölgesinde son dakika! 24 terörist saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan bir grup terörist hain emellerini gerçekleştiremeden etkisiz hale getirildi. Edinilen son dakika bilgisine göre MSB eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen terörist sayısını 24 olarak açıkladı. Kısa bir süre önce de Barış Pınarı bölgesinde 34 terörist etkisiz hale getirilmişti.

İşte ayrıntılar;

Milli Savunma Bakanlığı bugün Fırat Kalkanı bölgesinde eylem hazırlığında olan 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini şu cümlelerle duyurdu:

"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi."

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Fırat Kalkanı bölgesinde son dakika! 24 terörist saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirildi
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