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'un 8 aylık hamile eşinden duygulandıran paylaşım: Rabbim bizi öyle sevmiş ki...

Suriye'nin İdlib kentinde Soçi ve Astana mutabakatları çerçevesinde konuşlu bulunan Türk birliklerine Esad rejimi tarafından alçak bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 34 vatan evladı şehadete yürüdü. Şehitler için tüm Türkiye'de selalar okunurken, cenaze törenlerine on binler katıldı. İdlib şehitlerinden 'un eşinden duygulandıran bir paylaşım geldi. 8 aylık hamile olan , "Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki mübarek üç aylarda kandil gecesi sana şehadet şerbetini içmeyi, bana da şehit eşi olmanın gururunu nasip etti. Emanetine hem anne hem baba olacağım." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 2.3.2020 18:01 ABONE OL
İdlib şehidi Şükrü Elibol'un 8 aylık hamile eşinden duygulandıran paylaşım: Rabbim bizi öyle sevmiş ki...

Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine yönelik 27 Şubat gecesi gerçekleştirilen alçak saldırıda 34 Mehmetçik şehit oldu. Vatan evlatlarının cenazelerine akın eden vatandaşlar büyük dayanışma örneği gösterdi. Her şehidin farklı bir hikayesi vardı. Şehitlerin acısı 82 milyınun yüreğine düştü. O şehitlerden biri de Samsunlu Şükrü Elibol'du. Elibol'un cenazesine binler katıldı. Elibol'un defnedilmesinin ardından eşinden duygulandıran bir paylaşım geldi.

8 AYLIK HAMİLE EŞİNDEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Şükü Elibol'un ay sonra doğum yapacak olan eşi Özlem Elibol sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Şehidin acılı eşi büyük metanet örneği gösterdi, Türk milletinin şehadete olan inancını bir kez daha gözler önüne serdi. Elibol paylaşımında, "Ah canım benim sen nasıl bir melektin ki tertemiz kalbin, bana sevgiyle bakan gözlerin vardı. Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki mübarek üç aylarda kandil gecesi sana şehadet şerbetini içmeyi, bana da şehit eşi olmanın gururunu nasip etti. Emanetine hem anne hem baba olacağım. Güçlü olacağım sen hep bizimlesin biriciğim." ifadelerini kullandı.

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İdlib şehidi Şükrü Elibol'un 8 aylık hamile eşinden duygulandıran paylaşım: Rabbim bizi öyle sevmiş ki...
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