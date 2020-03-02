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İdlib'den haberleri peş peşe geliyor! Rejim darmadağın oldu kirli plan ortaya çıktı...

Suriye'den haberleri üst üste geliyor! Türk Silahlı Kuvvetleri, Esad rejiminin alçak saldırısının ardından taarruza geçti. Havadan SİHA'lar, karadan ÇNRA'larla ve obüslerle rejim hedefleri yerlebir edildi. Barış Kalkanı Harekatı'ndaki operasyonlardan nefes alamayan milisleri yine alçak bir yola başvurdu. TSK destekli muhaliflerin kazandığı mevzilere sızmak ve sivilleri vuruyor algısı yaratmak isteyen Esad güçleri ambulanslarla yer değiştiriyor. İşte son dakika haberinin görüntüleri ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 2.3.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 16:18 ABONE OL
İdlib'den son dakika haberleri peş peşe geliyor! Rejim darmadağın oldu kirli plan ortaya çıktı...

Son dakika haberine göre; Esad rejimine bağlı güçlerin İdlib'deki kirli oyunu ortaya çıktı. Ambulanslara binen çok sayıda rejim askeri muhaliflerin mevzilerine sızmak, saldırıya uğramadan yer değiştirmek istiyor. Ayrıca olası bir saldırıda yaralılar vuruldu algısı yaratılması hedefleniyor. Kirli oyun yayınlanan bir video ile ortaya çıktı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saldırıları karşısında nefes alamayan ve geri çekilmek zorunda kalan Esad rejimi birlikleri Suriye'deki çok sayıda ambulansı bölgeye sevk etti Ambulansları sevkiyat aracı olarak kullanan rejim askerleri sızma harekatı hedefliyor.

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Rejim kirli oyunu TSK'nın savaş ahlakı üzerinden yürütüyor. Savaş suçu işlemeyen nadir ordulardan arasında yer alan Türk ordusunun ambulansı vurmayacağı için bu yola başvurulduğu öğrenildi.

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İdlib'den son dakika haberleri peş peşe geliyor! Rejim darmadağın oldu kirli plan ortaya çıktı...
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