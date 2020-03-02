İdlib'den son dakika haberleri peş peşe geliyor! Rejim darmadağın oldu kirli plan ortaya çıktı...

Son dakika haberine göre; Esad rejimine bağlı güçlerin İdlib'deki kirli oyunu ortaya çıktı. Ambulanslara binen çok sayıda rejim askeri muhaliflerin mevzilerine sızmak, saldırıya uğramadan yer değiştirmek istiyor. Ayrıca olası bir saldırıda yaralılar vuruldu algısı yaratılması hedefleniyor. Kirli oyun yayınlanan bir video ile ortaya çıktı.

Son dakika: Esad'ın Suriye İdlib'deki yeni kalleş oyunu kamerada! Ambulanslara böyle taşıyorlar... | Video

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saldırıları karşısında nefes alamayan ve geri çekilmek zorunda kalan Esad rejimi birlikleri Suriye'deki çok sayıda ambulansı bölgeye sevk etti Ambulansları sevkiyat aracı olarak kullanan rejim askerleri sızma harekatı hedefliyor.

Rejim kirli oyunu TSK'nın savaş ahlakı üzerinden yürütüyor. Savaş suçu işlemeyen nadir ordulardan arasında yer alan Türk ordusunun ambulansı vurmayacağı için bu yola başvurulduğu öğrenildi.