Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Öztürk'ten son dakika açıklaması geldi! "Corona virüs 50 yaşından sonra..."

Dünya genelinde yayılan koronavirüs hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Türkiye'de koronavirüsün yayılmaması için gerek Sağlık Bakanlığı gerekse diğer bakanlıklar büyük bir özveriyle önlemleri arttırdı. Anadolu Ajansının sorularını yanıtlayan İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk; olası bir salgın durumunda yapılması gerekenleri ifade etti. Öztürk: 'Türkiye'de kötü bir senaryonun gerçekleşmeyeceğine inanıyorum, virüsün Türkiye girmesi durumunda birkaç ilde lokal vaka olarak kalacağını düşünüyorum.' dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, COVID-19'un Türkiye'de görülmesi durumunda, salgının devlet-vatandaş iş birliğiyle aşılabileceğini söyledi.

Koronavirüsün insana adapte olmuş bir virüs hastalığı olduğunu, 2002'de Sars koronavirüsü, 2012'de Mers koronavirüsü ve 2019'un sonu itibarıyla da COVID-19 olarak karşımıza çıktığını anlatan Öztürk, bireysel olarak virüsten korunmanın yollarını, vatandaşların nasıl hareket etmesi gerektiğini ve virüsün dünya genelinde yayılmasıyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

VİRÜSÜN 9 GÜNE KADAR YAŞADIĞI DURUMLAR VAR!

COVID-19'un 2 metre öteye gidebilen öksürük ve aksırık yoluyla havaya saçılan, damlacık adı verilen partiküllerle bulaştığını ifade eden Öztürk, "2 metre içinde bir hasta varsa, bu, solunum yolundan açığa çıkan damlacıklarla bulaşabiliyor. Özellikle ağızdan ve burundan girerek bulaşıyor. İkinci bir bulaşma yolu da temastır. Damlacıklar çevreye bulaşıyor. Virüsün, bazı koşullarda saatlerce, bazı koşullarda 9 güne kadar yaşadığı dönemler var. Biz buraya dokunduğumuzda, ellerimizi ağzımıza, burnumuza, gözümüze değdirdiğimizde bulaşabiliyor." diye konuştu.