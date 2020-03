Son dakika: İş dünyasından Bahar Kalkanı Harekatı'na ortak destek açıklaması

İş dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı için ortak destek açıklaması yapıldı. Açılış konuşmasını yapana TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Hisarcıklıoğlu, "Rejim güçleri son yapılan anlaşmalara uymayarak askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Türkiye ordusu bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytindalı ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerine gereken cevabı vermiştir." açıklamasını yaptı.

"ATILACAK HER ADIMIN VE ALINACAK HER KARARIN ARKASINDAYIZ"

Hisarcıklıoğlu: "Biz her türlü zorluğu aşmayı bilen bir milletiz. Şimdi de birlik ve beraberlik içindeyiz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Biz bütünüz ve birlikteyiz. Mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak bayrağımızın altında kenetlendik. Devletimizin ve ordumuzun her zaman yanındayız. Atılacak her adımın ve alınacak her kararın arkasındayız. Allah ordumuzu muzaffer kılsın."

İTO'DAN İDLİB HAREKATINA VE TÜRK ASKERİNE DESTEK AÇIKLAMASI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak Türk bayrağının altında kenetlendiklerini belirterek, "Katil rejime karşı, kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın, bütün gücümüzle arkasındayız." dedi.

İstanbul'daki oda ve borsalar, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısına tepkilerini göstermek amacıyla İTO'da ortak bir basın açıklaması yaptı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) Başkanı Tamer Kıran'ın da katıldığı toplantıda, ortak açıklama metnini İTO Başkanı Şekib Avdagiç okudu.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN ORTAK DESTEK AÇIKLAMASI

Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla, Bahar Kalkanı harekatına destek verdi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında TGTV Başkanı Hamza Akbulut STK'lar adına ortak bildiriyi okudu.

"SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ!"



Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı Akbulut da bir destek açıklaması yaparak, "Sivil Toplum Kuruluşları olarak hayati bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, devletimizin ülke güvenliği ve menfaatlerini esas alan, bölgemizde barışın tesisi ve korunmasını gözeten adımlarını sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

"YÜREKTEN İNANIYORUZ"



Akbulut, "Ülkemizi tehdit eden tüm unsurlara karşı yaptığımız mücadelenin birlik beraberlik içinde başarıya ulaşacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.