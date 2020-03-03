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Son dakika: ’nin furyasına bir yenisi daha eklendi! Şimdi de müze girişlerine

yönetimi daha önce de birçok kez yeni kararları almıştı. İstanbul’da geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yüzde 35 zam kararı alınmasının ardından İBB’nin metrobüs durakları arasında farklı şekilde düzenlediği zam oyunu bir hafta sonra ortaya çıkmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre; CHP'li İBB Başkanı 'nun zam furyasına bir yenisi daha eklendi. Seçim döneminde 15 yeni müze yapma sözü veren İmamoğlu, müze yapmak yerine mevcut müzelerin girişlerine yüzde 50 zam yaptı. 1 Mart'tan itibaren uygulamaya konulan zam tarifesiyle Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453, Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı Çini Müzesi giriş ücretleri zamlandı. Daha önce 10 TL olan girişler gelen zamla birlikte 15 TL'ye çıkartıldı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 3.3.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 14:42 ABONE OL
Son dakika: İBB’nin zam furyasına bir yenisi daha eklendi! Şimdi de müze girişlerine

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun zam furyasına bir yenisi daha eklendi. İBB yönetimi tarafından müzelerin girişlerine yüzde 50 ile 30 arasında zam yapıldı.

İBB’den bir zam da müzelere geldi


İBB yönetimi tarafından müzelerin girişlerine yüzde 50 zam yapıldı. 1 Mart'tan itibaren uygulamaya konulan zam tarifesiyle Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453, Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı Çini Müzesi giriş ücretleri zamlandı. Daha önce giriş ücreti 10 TL olan Yerebatan Sarnıcı; yüzde 50 zam yapılarak tam 15 TL, öğrenci ve öğretmen 5 TL, yabancı ziyaretçi ise 30 TL olarak açıklandı.
Giriş ücreti 7,5 TL olan Miniatürk girişi ise 10 TL oldu. Öğrenci 5 TL olurken, yabancı ziyaretçi 20 TL oldu. Panorama 1453 ise 7,5 TL'den 10 TL'ye çıktı. Diğer taraftan önceki dönem İBB tarafından ücretsiz olarak ziyarete açılan Tekfur Sarayı Müzesi ücretli yapılarak tam 10 TL, öğrenci 5 TL oldu.

METROBÜSTE YÜZDE 79 ORANINDA ZAM

İBB yönetimi daha önce de birçok kez yeni zam kararları almıştı. İstanbul'da geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yüzde 35 zam kararı alınmasının ardından İBB'nin metrobüs durakları arasında farklı şekilde düzenlediği zam oyunu bir hafta sonra ortaya çıkmıştı. 10 Şubat'ta alınan zam kararı öncesinde metrobüs 1-3 durak arasında sabit fiyat tarifesi 1,95 lira olarak uygulanıyordu. 4-9 durak ise 3 TL olarak uygulanmıştı. Yeni zamla birlikte 1-3 durakta yeni ücret tarifesi sabit yaklaşık 2.60 TL olması gerekirken bu oran yüzde 79 oranında zam yapılarak 3. durakta 3.5 TL'ye yükseltilmişti.

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BELTUR KAFELERİ DE ZAMLANMIŞTI

Öte yandan İBB yönetimi tarafından BELTUR'un sosyal tesis kafeteryalarında yüzde 20 zam yapılmıştı. Hamidiye suya yüzde 20 ile yüzde 50 oranlarında zam yapmıştı. Dokuz liraya satılan 19 litrelik sular 11 TL'ye, bir liraya satılan 0.5'lik sular ise 1.5 TL'ye yükseltilmişti.

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Son dakika: İBB’nin zam furyasına bir yenisi daha eklendi! Şimdi de müze girişlerine
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