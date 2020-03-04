SON DAKİKA: Ankara'da FETÖ operasyonu! 18 kişi gözaltında!

Ankara'da gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü baskınında flaş gelişme. 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerin FETÖ'nün mahrem yapılanmasında oldukları ve kritik isimlerin aralarında olduğu gelen son dakika bilgilerinin arasında.

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Ankara'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada yeni gözaltı kararları alınarak emniyet birimleri gözaltı işlemleri için talimatlandırıldı. Bu kapsamda 18 kritik isim gözaltına alındı ve edinilen son bilgiye göre yakalananlar arasında kritik isimler var.

6 İSİM DAHA ARANIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 23'ü eski emniyet personeli, biri sivil şahıs olmak üzere 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23'ü eski emniyet personeli ve bir sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Ankara merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüphelinin yakalandığı ifade edildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

SON DAKİKA: KRİTİK FUHUŞ OPERASYONUNDA SON BİLGİLERE GÖRE 14 GÖZALTI VAR