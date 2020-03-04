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Son dakika: 'da propagandasına 4 tutuklama

Son dakika gelen bilgilere göre 'da örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 4.3.2020 15:15 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 15:16 ABONE OL
Son dakika: Adıyaman'da terör propagandasına 4 tutuklama

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kentteki belirlenen noktalarda asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

89 gram sentetik uyuşturucu, 41 gram esrar, 13 gram eroin, tarihi sikke, 3 ruhsatsız av tüfeği ve ruhsatsız kurusıkı tabancanın ele geçirildiği uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü terör propagandası yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika: Adıyaman'da terör propagandasına 4 tutuklama
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