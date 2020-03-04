Son dakika haberi: Türk SİHA’lardan 'mikro cerrahi' operasyon! Dünya hayran kaldı

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisine verdiği ağırlığın meyvelerinden olan SİHA ve İHA'lar Bahar Kalkanı Harekatı'nda yoğun olarak kullanılıyor. İdlib'de düzenlenen operasyonlarda kullanılan Türk SİHA'ları ve MAM-L mini akıllı mühimmatı açık arazide olduğu kadar meskun mahaldeki performansıyla da askeri başarıya çok güçlü katkı sağlıyor. Normal şartlarda SİHA'lar tarafından vurulmasına alışık olunmayan hava savunma sistemlerini yok eden Türk SİHA'ları tanklardan zırhlı araçlara, çok namlulu roket atarlardan mühimmat depolarına kadar çok sayıda önemli hedefi de tam isabetle vuruyor.

Dünya milli silahlarımızı konuşuyor! SİHA'lar rejim unsurlarına kan kusturuyor! | Video