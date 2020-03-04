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Son dakika haberi: Türk ’lardan 'mikro cerrahi' operasyon! Dünya hayran kaldı

Son dakika haberi: Türkiye 'Bahar Kalkanı Harekatı' ile rejim unsurlarına ağır darbe vuruyor. TSK'nın bölgedeki başarına yerli ve milli teknolojiler de büyük katkı sağlıyor. Özellikle ve İHA'ların hedeflerin tespiti ve imhasındaki performansı tüm dünyada hayranlık uyandırıyor. Türk SİHA'ları açık arazide olduğu kadar meskun mahalde sergilediği performansla da dikkat çekiyor. Uzmanlar bu katkıyı ‘mikro cerrahi operasyon’ olarak tanımlıyor.

Giriş Tarihi: 4.3.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 14:45 ABONE OL
Son dakika haberi: Türk SİHA’lardan 'mikro cerrahi' operasyon! Dünya hayran kaldı

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisine verdiği ağırlığın meyvelerinden olan ve İHA'lar Bahar Kalkanı Harekatı'nda yoğun olarak kullanılıyor. İdlib'de düzenlenen operasyonlarda kullanılan Türk SİHA'ları ve MAM-L mini akıllı mühimmatı açık arazide olduğu kadar meskun mahaldeki performansıyla da askeri başarıya çok güçlü katkı sağlıyor. Normal şartlarda SİHA'lar tarafından vurulmasına alışık olunmayan hava savunma sistemlerini yok eden Türk SİHA'ları tanklardan zırhlı araçlara, çok namlulu roket atarlardan mühimmat depolarına kadar çok sayıda önemli hedefi de tam isabetle vuruyor.

Dünya milli silahlarımızı konuşuyor! SİHA'lar rejim unsurlarına kan kusturuyor! | Video

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Son dakika haberi: Türk SİHA’lardan 'mikro cerrahi' operasyon! Dünya hayran kaldı
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