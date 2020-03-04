SON DAKİKA! CHP'li Engin Özkoç'tan Başkan Erdoğan'a ağır hakaretler! Cumhurbaşkanı Avukatı Hüseyin Aydın'dan sert açıklama!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugünkü basın toplantısında İdlib ile ilgili tutumundan dolayı CHP'yi eleştirdi. Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt vermek için basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Özkoç ağıza alınmayacak ifadeler kullandı. Ağır hakaretlerle Erdoğan'ı hedef alan Engin Özkoç'a sosyal medyadan tepki yağdı. Özkoç'un skandal açıklamalarına A Haber canlı yayınına telefon ile bağlanan Cumhurbaşkanı Avukatı Hüseyin Aydın yanıt verdi. Aydın yaptığı açıklamada, Özkoç'a dava açılacağını duyurdu. CHP'nin gayrımeşru siyaset yaptığını ifade etti.

CHP'den Cumhurbaşkanı Edoğan'a ağır hakaret! CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan tepki çeken sözler | Video

"YARIN DAVA AÇACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Avukatı Hüseyin Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik siyasiler ve vatandaşlar tarafından hakaretler olmuş bunla ilgili suç duyurularımız olmuştu. Ama bugün Engin Özkoç'un açıklamaları daha önce siyasi düzeyde emsaline şahit olmadığımız nitelikte düzeysiz, seviyesiz açıklamalar olarak nitelendirmek lazım. Bu açıklamayı CHP'nin sözcüsü sıfatıyla yaptığına göre, CHP'nin Cumhurbaşkanımıza yönelik yürüttüğü hakaret kampanyası ve hakaret içerikli siyasette yeni bir evreye girdiğimizi işaret ediyor bu açıklamalar. Şu ana kadar CHP'den bu açıklamaya ilişkin bir açıklama olmadı. Buna özellikle dikkat çekmek isterim. Hazırlıklarımıza başladık. Hukuki olarak yarın yasal yollara başvuracağız." dedi.

"TAZMİNAT DAVASI AÇILACAK"

Sözlerin cezai karşılığını değerlendiren Aydın, "Cumhurbaşkanına hakaret 299. maddeden suç teşkil ediyor. İlgili kişiler Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanacaktır. Özel hukuk alanında da tazminat gerektirir. Tazminat davası da açılacak. Mahkeme haklı bulursa manevi tazminat ödemeye hükmedilir" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN ÇOK SERT AÇIKLAMALAR

AK Partili milletvekilleri Özkoç'un açıklamaları sonrası sosyal medya hesaplarından sert ifadeler kullandı. AK Partili Hamza Dağ, "Tek vasfı CHP'li Belediyelerin paralarına çökmek olan müptezel, görevini sürdürmek ve asansör işini daha rahat yapabilmek için pis ağzının salyalarını TBMM'ye saçmış. Haddini bil Özkoç, haddini!" derken, Mahir Ünal, "Hem millet önünde, hem hukuk önünde bunun hesabını vereceksiniz." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır." ifadesini kullandı.

CHP’li Özkoç ve FETÖ imamı yan yana! | Video

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Önergesi vermişti. Özkoç'un daha sonra FETÖ'nün firari imamı Mahmut Yeter ile görüntüler çıkmıştı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un "korkma" diye seslenerek FETÖ imamı Mahmut Yeter'i çağırıyordu.