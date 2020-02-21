CHP’li Özkoç ve FETÖ imamı yan yana! | Video

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Önergesi vermişti. Ancak ABD'de çekilen görüntüler gerçeği ortaya çıkardı. CHP’li Özkoç ve FETÖ imamı Mahmut Yeter yan yana görüntülendi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un “korkma” diye seslenerek yanına çağırdığı kişi firari FETÖ imamı Mahmut Yeter.