Video Spor Barcelona - Real Madrid CANLI İZLE Link | El Clasico naklen izle | Video
Barcelona - Real Madrid CANLI İZLE Link | El Clasico naklen izle | Video

Barcelona - Real Madrid CANLI İZLE Link | El Clasico naklen izle | Video

19.03.2023 | 12:22

La Liga'nın 26. haftasında Barcelona sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Dünyanın sayılı derbilerinden biri olan El Clasico heyecanı bu akşam saat 23:00'da yaşanacak. Barcelona - Real Madrid maçını izlemek isteyen sporseverler S Sport ekranlarında naklen bu maçı izleyebilecek. S Sport ve S Sport Plus kanallarını https://www.ssportplus.com/ adresinden izleyebilirsiniz.

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