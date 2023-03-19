Barcelona - Real Madrid CANLI İZLE Link | El Clasico naklen izle | Video
La Liga'nın 26. haftasında Barcelona sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Dünyanın sayılı derbilerinden biri olan El Clasico heyecanı bu akşam saat 23:00'da yaşanacak. Barcelona - Real Madrid maçını izlemek isteyen sporseverler S Sport ekranlarında naklen bu maçı izleyebilecek. S Sport ve S Sport Plus kanallarını https://www.ssportplus.com/ adresinden izleyebilirsiniz.
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