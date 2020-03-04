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Son dakika haberi: Sivrice'de korkutan ! Manisa'dan sonra peş peşe sarsıntılar (Son depremler listesi)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre 'da bir meydana geldi! Depremin merkez üssünün Elazığ'ın Sivrice ilçesi olduğu ifade edilirken depremin saatinin 07:25 olduğu depremin şiddetinin de 3.8 olduğu ifade edildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini haberimizden inceleyebilirsiniz.

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Son dakika haberi: Elazığ Sivrice'de korkutan deprem! Manisa'dan sonra peş peşe sarsıntılar Son depremler listesi

Dün gece Manisa'da yaşanan depremin ardından bu sabah saat 07:09'da Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir deprem daha yaşandı. 3.4 şiddetindeki depremin derinliği 7.6 olarak açıklandı. Az önce Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika geçilen bilgiye göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir deprem daha oldu! Elazığ'daki depremin şiddeti 3.8, derinliği ise 3.5 km olarak açıklandı.

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Son dakika haberi: Elazığ Sivrice'de korkutan deprem! Manisa'dan sonra peş peşe sarsıntılar (Son depremler listesi)
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