Son dakika haberi: Elazığ Sivrice'de korkutan deprem! Manisa'dan sonra peş peşe sarsıntılar (Son depremler listesi)

Dün gece Manisa'da yaşanan depremin ardından bu sabah saat 07:09'da Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir deprem daha yaşandı. 3.4 şiddetindeki depremin derinliği 7.6 olarak açıklandı. Az önce Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika geçilen bilgiye göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir deprem daha oldu! Elazığ'daki depremin şiddeti 3.8, derinliği ise 3.5 km olarak açıklandı.

İŞTE SON DEPREMLER LİSTESİ!