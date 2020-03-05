Rusya’nın FETÖ İmamı Kerim Has İdlib şehitlerine hakaret etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Rusya İmamı Şüpheli Kerim Has, 'Rusya Uzmanı' olarak Türkiye aleyhinde kara propagandaya yapmaya devam etti. Hakkında soruşturma yürütülen şüpheli Has'ın, şubat ayında, Evrensel Gazetesi'nin İdlib değerlendirmesinde Türkiye'ye karşı kara propagandasına yer verildi. Gazetede yer alan İdlib değerlendirmesi haberinde, "İdlib'de söz konusu olan Türkiye'nin çıkarları değil, AKP'nin-Erdoğan'ın 'siyasi' hırsları. Gözlem noktalarında Suriye ordusunun kontrolünde bulunan askerlerin bu nedenle çekilmedi. Ankara'daki iktidar, Suriye'den gelen 'şehit haberlerinin' kendi bekasının devamı adına adeta 'benzin' görevi gördüğünü düşünüyor" denildi.

Bu cümleler, CHP'nin söylemini sanki FETÖ İmamı Kerim Has yürütmüş intibaı verdi.

HAS, RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE İFTİRA ATTI

Kerim Has, sosyal medya mecrasındaki @Kerim_Has isimli Twitter hesabında, 4 Mart 2020 tarihli tweetinde "Yarın Moskova'daki Putin-Erdoğan zirvesi, sonucundan bağımsız, aslında 3 Şubat'ta İdlib'deki ilk saldırıdan sonra da yapılabilirdi. İnat edildi, sahada kaybedildi, o kadar yığınağa rağmen onlarca asker de bilerek ölüme gönderilerek yeni saldırılara uğradı, hayatını kaybetti" diyerek Türkiye'ye iftira attı.



SORUŞTURMA MERAK KONUSU OLDU

Türkiye'nin bekası için şehit olan askerlere 'benzin' görevi gördüğünü söyleyecek kadar Türkiye düşmanlığı yapan Has, "Askerler bilerek ölüme gönderildi" diyecek kadar da iftira dozajını arttırdı.. FETÖ'nün Rusya yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, FETÖ'nün Rusya'daki imamının Kerim Has olduğu belirtilmişti.