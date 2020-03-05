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’nın İmamı şehitlerine hakaret etti

’nün İmamı şüpheli , ‘Rusya Uzmanı’ olarak aleyhinde kara propaganda yapmaya gazetelerde ve sosyal medya mecrasında devam ediyor. Türkiye’nin bekası için ’de şehit olan askerlere ‘benzin görevi’ gördüğünü iddia etti. Ayrıca “Askerler bilerek ölüme gönderildi” diyecek kadar da Türkiye düşmanlığını sürdürdü. FETÖ’nün Rusya yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında ’nın hazırladığı iddianamede, FETÖ’nün Rusya’daki olduğu belirtilmişti.

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Giriş Tarihi: 5.3.2020 18:53 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 18:57 ABONE OL
Rusya’nın FETÖ İmamı Kerim Has İdlib şehitlerine hakaret etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Rusya İmamı Şüpheli Kerim Has, 'Rusya Uzmanı' olarak Türkiye aleyhinde kara propagandaya yapmaya devam etti. Hakkında soruşturma yürütülen şüpheli Has'ın, şubat ayında, Evrensel Gazetesi'nin İdlib değerlendirmesinde Türkiye'ye karşı kara propagandasına yer verildi. Gazetede yer alan İdlib değerlendirmesi haberinde, "İdlib'de söz konusu olan Türkiye'nin çıkarları değil, AKP'nin-Erdoğan'ın 'siyasi' hırsları. Gözlem noktalarında Suriye ordusunun kontrolünde bulunan askerlerin bu nedenle çekilmedi. Ankara'daki iktidar, Suriye'den gelen 'şehit haberlerinin' kendi bekasının devamı adına adeta 'benzin' görevi gördüğünü düşünüyor" denildi.
Bu cümleler, CHP'nin söylemini sanki FETÖ İmamı Kerim Has yürütmüş intibaı verdi.

FETÖ’nün Rusya imamı Kerim Has yine iş başında

HAS, RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE İFTİRA ATTI
Kerim Has, sosyal medya mecrasındaki @Kerim_Has isimli Twitter hesabında, 4 Mart 2020 tarihli tweetinde "Yarın Moskova'daki Putin-Erdoğan zirvesi, sonucundan bağımsız, aslında 3 Şubat'ta İdlib'deki ilk saldırıdan sonra da yapılabilirdi. İnat edildi, sahada kaybedildi, o kadar yığınağa rağmen onlarca asker de bilerek ölüme gönderilerek yeni saldırılara uğradı, hayatını kaybetti" diyerek Türkiye'ye iftira attı.


SORUŞTURMA MERAK KONUSU OLDU
Türkiye'nin bekası için şehit olan askerlere 'benzin' görevi gördüğünü söyleyecek kadar Türkiye düşmanlığı yapan Has, "Askerler bilerek ölüme gönderildi" diyecek kadar da iftira dozajını arttırdı.. FETÖ'nün Rusya yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, FETÖ'nün Rusya'daki imamının Kerim Has olduğu belirtilmişti.

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Rusya’nın FETÖ İmamı Kerim Has İdlib şehitlerine hakaret etti
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