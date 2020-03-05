Son dakika haberi! İsrail basınından büyük iddia: Prens de koronavirüse yakalandı!

Koronavirüs durmuyor, durdurulamıyor. Her geçen gün yeni haberlerin geldiği koronavirüs ile ilgili bir iddia da İsrail'den geldi. İsrail'de yayın yapan Kanal N12 televizyonu, BAE Prensi Muhammed bin Zayed'in koronavirüse yakalandığını duyurdu. İddiaya herhangi bir yalanlama gelmezken, prensin karantina altında olduğu belirtiliyor.

PRENS KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

İsrail basınının iddiası dünyanın gündemine oturdu. BAE Prensi Zayed'in gözlem altında tutulduğu belirtilirken, sağlık durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Yalanlama yapılmaması iddianın doğruluğunu güçlendirirken, prense virüsün nasıl bulaştığına dair bir iddia daha ortaya atıldı.

VİRÜS NASIL BULAŞTI?

İsrai televizyonu N12 prense virüsün bir çalışan tarafından bulaştığını öne sürdü. Çalışanın prense yakın bir Filipinli olduğu belirtildi.

MUHAMMED BİN ZAYED KİMDİR?

Muhammed bin Zayid bin Sultan el-Nehyan Abu Dabi emirliğinin veliaht prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutan yardımcısıdır.

Kasım 2004'te Abu Dabi prensi ve emirlik velihatı olarak atanan Muhammed bin Zayid el-Nehyan, Ocak 2005'te de Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutan yardımcısı unvanını aldı. Yine Ocak 2005'te rütbesi generalliğe yükseltildi. Aynı zamanda Abu Dabi İdari Konseyi'nin de başı olan Muhammed bin Zayid bin Sultan el-Nehyan, bu görevi ile Abu Dabi'nin gelişmesi ve planlanmasından sorumludur.