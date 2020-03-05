Son dakika! İstanbul'dan El-Bab'a dev operasyon! 20 ton patlayıcıyı çamaşır suyu ile sakladılar!

Suriye'deki birliklerimize yönelik hain saldırı hazırlığı istihbarat ve Jandarma'nın ortak operasyonu ile durduruldu. İstanbul'dan yüklenen 3.5 ton patlayıcı yapılabilecek ham madde çamaşır suyu ile kamufle edilerek çevirmeleri aştı. Titiz çalışmalar sonrası Kilis'te bir çevirme daha yapıldı ve patlayıcılar bulundu. 19 bin 600 ton ham maddenin yanı sıra El-Bab'daki depo da ele geçirildi. Depoda tonlarca patlayıcı bulunurken, TIR şoförü ve nakliye firması sahipleri gözaltına alındı. Ayrıca, Gaziantep'te 2 Suriyelinin olay ile ilgili bağlantısı tespit edildi. Zanlılar da gözaltına alındı.

KANA BULAYACAKLARDI

Hain planın rotasında başlangıç noktası İstanbul Başakşehir'di. İkitelli'deki bir depodan, patlayıcı yapımında kullanılacak 19 bin 600 kilogramlık nitrik asit bidonlarla bir TIR'a yüklendi. Patlayıcı ham maddesi, bidonların üst kısımlarına koyulan çamaşır suyu ile kamufle edildi.

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Kocaeli'de kamufle işe yaradı ve TIR kontrolden geçti. Bir sonraki durak, Kilis'teki Çobanbey Gümrük Kapısına götürüldü. Amaç, patlayıcı ham maddesini Suriye'ye geçirip El-Bab'a ulaştırmaktı.

SINIRDA BÜYÜK BASKIN

Ancak sınırdan geçemeden yakalandılar. TIR şoförü ve nakliye firmasının sahipleri gözaltına alındı. Gaziantep'te de bir kimya firmasında çalışan 2 Suriyelinin terör örgütlerine patlayıcı ham maddesi temin ettiği belirlendi.

EL-BAB'DA BİR BASKIN DAHA

İstihbarat çalışması sonucu, TIR'ın son durağı olan El-Bab'daki depoya da ulaşıldı.