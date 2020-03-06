CHP’li Mahmut Tanal’ın provokasyonuna Emniyet’ten cevap!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya mecrasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kameralar aracılığıyla kendisinin izlendiğini belirtti. Twitter hesabından attığı mesajda "Mahkeme kararı olmadan meclis içinde görüştüğüm kişileri meclis kamera kayıtları İle tutanak altına alıp servis eden emniyet ve TBMM kişisel verileri koruma kanunu, TCK, ANAYASAYI çiğneyerek paspas ediyor. Bir milletvekili olarak parlamento içinde izleniyor isem vay memleketin haline!" dedi.

Bununla birlikte, TBMM'deki odasında bir fotoğraf çekip "TBMM yerleşkesinde beni izleme ve takiple görevlendirilen memur arkadaşlar, makamdayım. Panik yok!" diyerek iddialarını sürdürdü.

EMNİYET, CHP'Lİ MAHMUT TANAL'IN İDDİASINA CEVAP VERDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada CHP İstanbul Milletvekili Sayın Av. Mahmut Tanal'ın sosyal medya hesaplarından TBMM yerleşkesinde görüştüğü kişilerin meclis kamera kayıtları ile tutanak altına alınıp servis edildiği ve görevlendirilen personeller tarafından izlendiği yönünde yapmış olduğu paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyuldu" denildi.



KAMERA KAYITLARI BİR AY SÜREYLE MUHAFAZA EDİLİYOR

Ayrıca TBMM'deki güvenlikle ilgili maddeler hakkında bilgi verilen açıklamada, "TBMM Güvenlik Yönetmeliği'nin 42. Maddesinin 3. Fıkrasında 'Yerleşke içerisinde kullanılan Elektronik Kayıt Kontrol ve İzleme Merkezi'nin işletilmesi Bilgi İşlem Başkanlığınca, takip ve izlenmesi ise TBMM Koruma Daire Başkanlığınca yapılır" ifadeleri kullanıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü TBMM'deki kamera kayıtlarının geçmişe dair işleyişi hakkında bilgilerde aktardı. Açıklama şöyle denildi: "Geçmişe yönelik kayıtlardan kopyalama işlemi genel sekreterin yazılı talimatları ile yapılır. Görüntü kayıtları 'Bilgi İşlem Başkanlığınca en az bir ay muhafaza edilir' hükmü doğrultusunda işlemler yürütülmektedir" denildi.

TBMM KAMERA SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

TBMM'deki kamera sistemi hakkında bilgilerin yer aldığı açıklamada ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmede yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü TBMM'deki kamera sisteminde "Mevcut kapalı devre IP kamera sistemi işletim kayıt ve gözetimi Network ağı üzerinden yapılmaktadır. Bu yapılan işlemler sadece yetkilendirilen kullanıcılar tarafından mevzuat hükümleri doğrultusunda, tamamıyla kapalı özerk Network ağı sistemi ile işletilmekte, yetkilendirilen kişinin tüm kayıt ve izleme işlemi sistemde kayıt altına alınmaktadır."



EMNİYET: "ÖZEL ALANINDA HERHANGİ BİR İZLEME YAPILMIYOR"

TBMM'de bazı bölümlerde kameraların olmadığını açıklamasında ifade eden Emniyet açıklamasını şöyle sürdürdü: "TBMM Halkla İlişkiler Binası (Yeni Bina) asansör girişleri haricinde katlarda ve özel kullanım alanlarında kamera mevcut olmayıp sadece Ana Binada ortak kullanım alanları ve girişlerde kamera sistemi mevcuttur. Milletvekillerimizin özel kullanımına tahsis edilmiş olan herhangi bir alanda kamera sistemi mevcut değildir. CHP İstanbul Milletvekili Sayın Av. Mahmut Tanal müsterih olsun ki, TBMM yerleşkesinde ve kullanımına tahsis edilmiş özel alanında şahsını herhangi bir izleme, takip söz konusu değildir."