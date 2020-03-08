Sahte belge ürettiler, resmi belgede sahtecilik yaptılar!

- İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin; MİT şehidinin ifşa edilmesi soruşturmasında tutuklanan Murat Ağırel hakkında hem "tutuklama", hem de "serbest bırakma" kararının verildiğine yönelik haberler tamamen yalan



- İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin Murat Ağırel hakkında tutuklamaya yönelik karar metni 10 sayfadan oluşuyor. Mahkemenin 10 sayfalık kararında; Murat Ağırel'in serbest bırakılmasına yönelik hiçbir kelime yer almıyor.



- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Murat Ağırel hakkında hem "tutuklama", hem de "serbest bırakma" kararı verildiğine yönelik sahte belge üretip yayınlayanlar hakkında resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatacağı öğrenildi.

MURAT AĞIREL HAKKINDAKİ TUTUKLAMA KARARI 10 SAYFADAN OLUŞUYOR

İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin Murat Ağırel hakkında tutuklamaya yönelik karar metni 10 sayfadan oluşuyor. Mahkemenin 10 sayfalık kararında; Murat Ağırel'in serbest bırakılmasına yönelik hiçbir kelime yer almıyor.

SAHTE BELGE ÜRETEN VE YAYAN KİŞİLERE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SORUŞTURMASI AÇILACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Murat Ağırel hakkında hem "tutuklama", hem de "serbest bırakma" kararı verildiğine yönelik sahte belge üretip yayınlayanlar hakkında resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatacağı öğrenildi.

MURAT AĞIREL'İN AVUKATLARI TUTUKLAMA KARARINA İMZA ATMAKTAN KAÇINDI

Öte yandan; Murat Ağırel'in avukatları Gizay Dulkadir, Zehra Aylin Özgür Kırmızıoğlu ve Onur Cingil'in İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararına imza atmaktan kaçtığı öğrenildi. İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin hazırladığı tutanakta; şüpheli Murat Ağırel hakkında tutuklama kararı verildiği belirtilerek, "Tutuklama kararı UYAP sisteminde onaylandıktan sonra şüpheli ve şüpheli müdaafine tevhimle bildirildiği, uygulama gereği şüpheli ve şüpheli müdaafilerinin imzadan imtina ettikleri, şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiş olmakla tutuklama müzekkerelerinin de onaylandığı anlaşılmakta iş bu tutanak düzenlenmesi hasıl olmuştur" denildi.





