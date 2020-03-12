Çocuk gelişim kitabındaki müstehcen içeriklere dava

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı piyasaya 'Kız Çocuk Hakları Bildirgesi' olarak sürülen kitabı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından inceleyerek rapor düzenlemesini talep etti. 5 kişilik heyet tarafından yürütülen inceleme kapsamında hazırlanan raporda, çocukların gelişimi iddiasıyla piyasaya sürülen kitabın içerisinde eş cinselliğe özendiren ve çocuk gelişimi üzerine basmakalıp fikirleri değiştiren ifade ve görsellere yer verildiği tespit edildi.

'ÇOCUKLARI TRANSSEKSÜELLİĞE TEŞVİK EDİYOR'

Bakanlığın hazırladığı raporda 39 sayfadan ibaret olan kitabın henüz cinsiyet farkındalığı bulunmayan çocuklarda transseksüalliğe, erkek çocukların sergilediği davranışların kız çocukları tarafından sergilenebileceğine yönelik ifadelerin bulunduğu anlatıldı. Ayrıca kitap içerisinde kullanılan fotoğraflarda çıplak kız çocuklarının bulunduğu, iki kız yada iki erkek çocuğunun fiziksel anlamda yaklaştığı görsellerin paylaşıldığı ve fotoğraf altı metinlerle muzır davranışlara sevk edildiği rapor edildi. Raporun sonuç kısmında söz konusu kitabın 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yaratacağına oy birliğiyle karar verildi.





KİTAPLAR TOPLATILIP İMHA EDİLDİ

Bakanlık tarafından hazırlanan rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilerek söz konusu kitabın toplatılması ve kitabı çeviren kişi hakkında gerekli işlemlerin yapılması talep edildi. Savcılık, Bakanlığın ihbarı sonrası harekete geçerek söz konusu 'Kız Çocuk Hakları Bildirgesi' ve 'Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi' adlı çocuk kitaplarının toplatılması için harekete geçti. Kitaplar hakkında basım, dağıtım ve satış yasağı getirilirken, basımı yapılan kitaplara el konularak imha edildi.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kitap ve sorumluları hakkında yürüttüğü soruşturma sonunda kitabı Türkçeye çeviren Burcu U. hakkında 'Müstehcen Yayınların Yayılmasına Aracılık Etmek' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan çevirmen ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.



