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haberi: İlkokul öğrencilerine kendi yazdığı kitabı verdi! İçindeki cinsel içerikli bölümler velileri çıldırttı...

İlkokul öğretmeninin kitabı velileri çıldırttı! haberine göre okumaya geçen öğrencilerine kendi yazdığı kitabı hediye eden öğretmen, kitabın içerisinde geçen cinsel içerikli bölümler nedeniyle açığa alındı. 'de ilkokul öğretmeni olarak çalışan B.K, okumayı öğrenen öğrencilere kitap hediye etti, bu kitapta geçen müstehcen ve cinsel içerikli bölümleri gören veliler okula gelerek öğretmeni darp etti. Yapılan şikayetler sonucunda Arnavutköy İlçe Eğitim Müdürlüğü, stajyer öğretmeni açığa aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.3.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 16:44 ABONE OL
Son dakika haberi: İlkokul öğrencilerine kendi yazdığı kitabı verdi! İçindeki cinsel içerikli bölümler velileri çıldırttı...

Çocuklarına verilen kitabı okuyan veliler, cinsel içerikli bölümleri görünce çılgına döndü! Öfkeyle okula gelen veliler öğretmen B.K'yi darp ederek çocuklarınn başka sınıfa alınmalarını talep etti. haberine göre ; veliler ayrıca o öğretmeni karakola giderek şikayet etti. Olay, 'de bir ilkokulda meydana geldi. B.K. adlı öğretmen birkaç ay önce stajyer öğretmen olarak Arnavutköy'deki bir ilkokulda göreve başladı. Üniversite yıllarından itibaren kitaplar yazan B.K., Arnavutköy'deki öğrencilerinden okuma-yazmaya geçen birkaç öğrencisine yazdığı kitaplardan birkaçını hediye etti. Kendilerine hediye edilen kitapları evlerine götüren öğrenciler, daha sonra anne ve babaları ile evde kitabı okumak istedi.

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Son dakika haberi: İlkokul öğrencilerine kendi yazdığı kitabı verdi! İçindeki cinsel içerikli bölümler velileri çıldırttı...
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