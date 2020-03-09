Son dakika haberi: İlkokul öğrencilerine kendi yazdığı kitabı verdi! İçindeki cinsel içerikli bölümler velileri çıldırttı...

Çocuklarına verilen kitabı okuyan veliler, cinsel içerikli bölümleri görünce çılgına döndü! Öfkeyle okula gelen veliler öğretmen B.K'yi darp ederek çocuklarınn başka sınıfa alınmalarını talep etti. Son dakika haberine göre ; veliler ayrıca o öğretmeni karakola giderek şikayet etti. Olay, Arnavutköy'de bir ilkokulda meydana geldi. B.K. adlı öğretmen birkaç ay önce stajyer öğretmen olarak Arnavutköy'deki bir ilkokulda göreve başladı. Üniversite yıllarından itibaren kitaplar yazan B.K., Arnavutköy'deki öğrencilerinden okuma-yazmaya geçen birkaç öğrencisine yazdığı kitaplardan birkaçını hediye etti. Kendilerine hediye edilen kitapları evlerine götüren öğrenciler, daha sonra anne ve babaları ile evde kitabı okumak istedi.