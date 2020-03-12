İBB'ye ait kamu aracıyla partisi için Ege turuna çıkan İyi Parti başkanvekilinden skandal sözler!

Geçen ay ortaya çıkan bir skandal İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisini karıştırmıştı. Skandalın ortaya çıkmasına ise, İBB İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın bir tweeti neden olmuştu. Seçim kampanyasında "israf" edebiyatı yapanlar, işbaşına geldikleri anda sözlerini bir tarafa bırakarak akılların alamayacağı israflara imza atıyordu.

İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'dan skandal itiraf "Biz kabahatlerimizi..." | Video

"GİZLİ YAPANLARDAN DEĞİLİZ"

O isimlerden biri olan Özkan, İBB meclisinde kürsüden itirafta bulunarak "İstanbullunun aracıyla Parti Programına gittim. Biz kabahatlerimizi gizli işleyenlerden değiliz" ifadelerin, kullandı.

İYİ PARTİ İÇİN 16 İLÇEYİ İBB ARACIYLA GEZDİ

CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten iki ay sonra "işte israfın belgesi araçlar" diyerek Yenikapı meydanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'inin bazı araçlarını sergilemişti. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı ve o araçların, ilgili kurumlar tarafından halen kullanılan hizmet araçları olduğu ortaya çıktı. O araçlar evde bakım hizmetlerinden diğer onlarca hizmete kadar bir çok alanda şu anda da kullanılıyor.

PARTİSİ İÇİN KAMU ARACIYLA İLÇE İLÇE GEZDİ, "BİZ AÇIK AÇIK YAPARIZ" DEDİ

'En büyük israf kamu israfı' diyen İyi Partili isim, İstanbul'dan İzmir'e İBB'nin tahsis ettiği kurum aracıyla gitti ve İzmir'de de tam 16 ilçeyi İBB'nin aracıyla gezdi! Tabii bundan kimsenin haber olmayacaktı. Ta ki, kendisi twitter hesabından "Çeşme yolundayız" paylaşımını yapana kadar...

İBB'NİN ARACI GÖRÜNTÜYE GİRDİ!

İbrahim Özkan, 31 Ocak 2020 tarihinde yeni paylaşımda bulundu ve İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık'la İzmir Çeşme ilçesine doğru yola çıktıklarını açıkladı ve Ali Kıdık'la Çeşme yolunda olduğu ifade etti.



Özkan'ın, söz konusu paylaşımında Ali Kıdık'la birlikte çekildikleri fotoğrafa da yer verdi. Fotoğrafta; İbrahim Özkan'a kullandığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından partilerin grup başkanvekillerine tahsis edilen aracın olduğu dikkat çekiyor.