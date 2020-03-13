Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan dikkat çeken M4 karayolu açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus heyetle yapılan İdlib görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, devriyelerin başlangıç tarihine dikkat çekerek, "Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi. İlk uygulamasını 15 Mart'ta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz." dedi.

"ÇOK GÜZEL EMARELER VAR"

Bakan Akar'ın dikkat çeken açıklamaları şöyle:

Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve buradaki faaliyetler birlikte yönetilecek.

İdlib'den göçün durduğuna hatta geri dönüşlere dair çok güzel emareler var.

M4'te yapılacak devriyeyle oradaki ateşkesin kalıcı olmasına her türlü katkıyı sağlamış olacağız.

GÖRÜŞMELER SONA ERDİ

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askerî heyetleri arasında, Millî Savunma Bakanlığında dört gün süren görüşmeler tamamlandı." denildi.

NE OLMUŞTU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan Moskova zirvesinden İdlib'de ateşkes kararı çıkmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Bahar Kalkanı Harekatı'nı ateşkes kapsamında durdururken, Rusya ile Türkiye'nin kritik M4 - M5 karayolu üzerinde ortak devriye atmasına karar verilmişti. Devriyelerin 15 Mart'ta başlayacağı duyurulurken, Rus heyet Ankara'ya gelmiş, İdlib'e ilişkin önemli toplantılar gerçekleşmişti.

MUTABAKAT BÜYÜK ORANDA SAĞLANDI

SON DAKİKA: İDLİB'DE HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

İDLİB GAZİSİNDEN TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN AÇIKLAMA