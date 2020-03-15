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Gazeteci 'nün babası Umre dönüşü aniden vefat etti! Ekiplerden mahallede tedbirli adım

Gazeteci 'nün babası Umre dönüşünün 2 gün ardından aniden vefat etti. Ekipler koronavirüs endişesi ile mahallede tedbirler aldı ve korunaklı kıyafetlerle binaya geldi. Aileden alınan bilgiye göre Koronavirüs hastalığının belirtilerini göstermediği, uykusunda vefat ettiği belirtildi. Esra Elönü de attığı tweette " Yapılan testlerin sonucu Negatiftir. Ölüm sebebi için Adli Tıp raporu bekliyorum" dedi. Elönü'nün Adli Tıp’tan gelen rapora göre ölüm nedeni belli olacak

Giriş Tarihi: 15.3.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 17:13 ABONE OL
Gazeteci Esra Elönü'nün babası Umre dönüşü aniden vefat etti! Ekiplerden mahallede tedbirli adım

Gazeteci Esra Elönü'nün babası emekli imam Şaban Elönü, umre dönüşü bu sabah İstanbul Gaziosmanpaşa'daki evinde vefat etti. Gaziosmanpaşa Merkez Camii emekli imamlarından olan Şaban Elönü'nün evinde Sağlık Bakanlığı yetkilileri inceleme başlatırken ilk incelemelerin sonrasında açıklama Esra Elönü'den geldi.

"TEST SONUCU NEGATİF"

Ölüm nedeniyle ilgili Umre dönüşü olması nedeniyle Corona Virüs şüphesi olan Şaban Elönü için kızı Esra Elönü çok sayıda telefon aldığını belirterek bir açıklama yaptı ve test sonucunun negatif olduğunu belirtti. Elönü "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Babamı Umreden döndüğü gece kaybettik . Rabbimin inşirahı için da ediyorum . Umre dönüşü olduğu için dostlarımdan Koranavirüs şüphesiyle ilgili çok soru alıyorum . Yapılan testlerin sonucu Negatiftir. Ölüm sebebi için Adli Tıp raporu bekliyorum" dedi.

İNCELEME SONRASI BELLİ OLACAK

İstanbul'da yaşayan 62 yaşındaki Elönü'nün ölüm nedeni henüz tespit edilemezken yapılacak incelemelerden sonra belli olacak.

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Gazeteci Esra Elönü'nün babası Umre dönüşü aniden vefat etti! Ekiplerden mahallede tedbirli adım
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