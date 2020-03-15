Corona virüsü nedeniyle AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP TBMM grup toplantılarını iptal etti. TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler, bu hafta grup toplantısı yapmayacak.

MİLLETVEKİLLERİ GENEL KURUL ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında grup toplantısı yapmama yönünde karar aldı. Ancak milletvekilleri, Genel Kurul çalışmalarına devam edecek.

SON DAKİKA HABERİ: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE CORONA VİRÜS TESPİT EDİLENLERİN SAYISI 6'YA YÜKSELDİ!

CORONA VİRÜSÜ İLK DEĞİL! İŞTE İNSANLIK TARİHİNİ DERİNDEN SARSAN PANDEMİLER

SON DAKİKA: ABD BAŞKANI DONALD TRUMP CORONA VİRÜS TESTİ YAPTIRDI

Koronavirüs önlemleri kapsamında, TBMM yerleşkesine, 31 Mart'ta tekrar değerlendirilmek üzere iki hafta ziyaretçi kabul edilmeyeceğine dair önceki gün karar alınmış, Meclis içinde dezenfeksiyon çalışmaları yapılmıştı.

MECLİS CORONA VİRÜSE KARŞI İLAÇLANDI

Meclis'te Genel Kurul Salonu başta olmak üzere milletvekili odaları, çalışma odaları, toplantı salonları, koridorlar ve genel kullanım alanlarında dezenfeksiyon yapıldı. Basın mensuplarına, temizlik çalışması öncesinde tıbbi maske dağıtıldı.

Genel Kurul Salonu'nda, Başkanlık Divanı, komisyon sıraları ve milletvekillerinin oturduğu koltuklar ile stenografların yer aldığı kısımda detaylı temizlik yapıldı.