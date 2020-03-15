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haberi: Meclis'te grup toplantılarına corona virüs iptali! 5 parti de...

Corona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye önemli tedbirler alırken şu ana kadar 6 vaka görüldü. Coronavirüsü siyasi partileri de etkiledi. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP yeni tip nedeniyle TBMM grup toplantılarını iptal etti. Meclis'te bu hafta grup toplantıları yapılamayacak. haberinin detayları şu şekilde...

Giriş Tarihi: 15.3.2020 14:59 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 14:57 ABONE OL
Son dakika haberi: Meclis'te grup toplantılarına corona virüs iptali! 5 parti de...

Corona virüsü nedeniyle AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP TBMM grup toplantılarını iptal etti. TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler, bu hafta grup toplantısı yapmayacak.

MİLLETVEKİLLERİ GENEL KURUL ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında grup toplantısı yapmama yönünde karar aldı. Ancak milletvekilleri, Genel Kurul çalışmalarına devam edecek.

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Koronavirüs önlemleri kapsamında, TBMM yerleşkesine, 31 Mart'ta tekrar değerlendirilmek üzere iki hafta ziyaretçi kabul edilmeyeceğine dair önceki gün karar alınmış, Meclis içinde dezenfeksiyon çalışmaları yapılmıştı.

MECLİS CORONA VİRÜSE KARŞI İLAÇLANDI

Meclis'te Genel Kurul Salonu başta olmak üzere milletvekili odaları, çalışma odaları, toplantı salonları, koridorlar ve genel kullanım alanlarında dezenfeksiyon yapıldı. Basın mensuplarına, temizlik çalışması öncesinde tıbbi maske dağıtıldı.

Genel Kurul Salonu'nda, Başkanlık Divanı, komisyon sıraları ve milletvekillerinin oturduğu koltuklar ile stenografların yer aldığı kısımda detaylı temizlik yapıldı.

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Son dakika haberi: Meclis'te grup toplantılarına corona virüs iptali! 5 parti de...
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