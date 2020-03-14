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Son dakika: Başkanı corona virüs testi yaptırdı

Daha önceki açıklamalarında corona virüs testi yaptırmayacağını söyleyen ancak Brezilya Devlet Başkanı Jair Messias Bolsonaro ile görüşmesinin ardından Bolsonaro'nun corona virüs olduğunu öğrenen   Başkanı , dün gece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testini yaptırdığını açıkladı.

AA Amerika
Giriş Tarihi: 14.3.2020 20:37 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 20:39 ABONE OL
Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump corona virüs testi yaptırdı

Beyaz Saray'da Kovid-19 salgınına ilişkin üst düzey toplantıdan sonra basın toplantısı düzenleyen ABD lideri, dün gece söz konusu salgına ilişkin testi yaptırdığını ifade etti.

"Dün gece alıp laboratuvara götürdüler. Birkaç güne sonuçlanır." diyen Trump, bir soru üzerine, ateşinin normal olduğunu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini kaydetti.

Geçen günlerde görüştüğü 4 Brezilyalı yetkilinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, Trump'ın koronavirüs testi yaptırıp yaptırmayacağı merak konusu olmuştu.

ÜLKEDE EYALETLER ARASINDA DA SEYAHAT KISITLAMASINA GİDİLEBİLİR
Seyahatlerle ilgili uyarılarda da bulunan Trump, bir soru üzerine, İngiltere ve İrlanda'ya yönelik de seyahat kısıtlamalarını yakında duyuracağını ifade etti.

Trump, ülke içinde de bazı eyaletler arasında seyahat kısıtlamalarına gidebileceklerini açıkladı.

Borçların ertelenmesi ve yeniden yapılandırılmasının da gündemde olduğunu belirten Trump, Amerikan Merkez Bankasını (FED) eleştirerek, "Borçlarımızı tekrar yapılandıracağız ama borçlarımız çok daha uygun oranlarda tekrar yapılandırılabilirdi." diye konuştu.

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Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump corona virüs testi yaptırdı
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