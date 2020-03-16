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SON DAKİKA: Corona Virüs sahteciliği deşifre oldu! SAHTE belgelere inanmayın

imza, kaşe ve logolarını kullanarak oluşturulan ve sözde tedbirleri kamuoyunu yanıltmak amacıyla sosyal medyada dolaşıma sokan hesaplar deşifre oldu. Cumhurbaşkanı danışmanı İsmail Cesur yaptığı son dakika açıklamasında sahte belge ve paylaşımları işaret ederek vatandaşları Corona Virüs konusunda bu yalan haberlere karşı uyanık olmaya davet etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada sahte belgelere itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu. İşte ayrıntılar;

Giriş Tarihi: 16.3.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 12:08 ABONE OL
SON DAKİKA: Corona Virüs sahteciliği deşifre oldu! SAHTE belgelere inanmayın

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur sosyal medyayı yalan ve Bakanlık adına, bakanlık mühür, kaşe ve logolarıyla üretilmiş sahte evraklarla karşı dikkatli olmaya çağırdı ve bu kişilerle ilgili işlemlerin başlatıldığını belirtti. Sahte belgeyi ifşa ettiği son dakika açıklamasında Cesur "Bu belge sahte, bu haber yalan. Kesinlikle itibar etmeyiniz. Hesabın kapatılması için Twitter nezdinde gerekli işlem başlatıldı, sizler de lütfen şikayet ediniz" ifadelerini kullanan Cesur vatandaşın Koronavirüs konusundaki hassasiyetini istismar eden bu hesaplar ve sahipleri için gerekli çalışmaların başlatıldığını ilan etti.

İŞTE O SAHTE BELGE

BAKANLIK TAKİPTE

Ayrıca İçişleri Bakanlığı Corona virüsü tesbirleri kapsamında sosyal medya, haber, basın yayın organları üzerinden kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişim, sahte belge ve paylaşımlarla olumsuz sonuçlara neden olabilecek durumlara karşı takipte olunacağını ve işlem yapılacağını belirtti.

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Sağlık bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili attığı tweette "Sosyal medya ve Whatsapp'tan yayılan "GİZLİ" belge GERÇEK DIŞIDIR. Panik yaratacağı bilinerek UYDURULMUŞTUR. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. DOĞRU HABER, RESMEN YAPILAN AÇIKLAMADIR" dedi.

Son dakika haberi: Corona virüs konusunda kurallara uymayan yandı

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SON DAKİKA: Corona Virüs sahteciliği deşifre oldu! SAHTE belgelere inanmayın
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