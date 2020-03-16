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Hacettepe'de zorunlu olmayan tüm ameliyatlara durdurma kararı

(HÜ) Hastaneleri bünyesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin alınması gereken önlemler kapsamında, ikinci bir duyuruya kadar zorunlu olmayan tüm ameliyatlar ve poliklinik randevuları durduruldu, verilmiş randevular iptal edildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 16.3.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 16:53 ABONE OL
Hacettepe'de zorunlu olmayan tüm ameliyatlara durdurma kararı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, HÜ Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Koray Boduroğlu imzasıyla, Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlemlere ilişkin yazı yayımlandı.

Yazıda şu açıklamalar yer aldı:

"Ülkemizdeki Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle salgının sınırlandırılması için alınan önlemler dahilinde, ikinci bir duyuruya kadar, hastanelerimizdeki bütün elektif (zorunlu olmayan) ameliyatlar ve bütün elektif poliklinik randevularının durdurulmasına, verilmiş olan randevuların iptal edilmesine, hastanede yatarak izlemi zorunlu olmayan vakaların taburcu edilmesine Hastaneler Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir."

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Hacettepe'de zorunlu olmayan tüm ameliyatlara durdurma kararı
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