Abdullah Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninde cemaatin yakın durmaması yönünde yapılan tüm uyarılara rağmen cenaze namazına katılanların uyarıları dikkate almadığı görüldü. Oğlu Bahattin Ustaosmanoğlu'nun kıldırdığı namazın ardından Abdullah Ustaosmanoğlu toprağa verildi.

İsmail Ağa cemaatinin önde gelen isimlerinden olan, binlerce hafız yetişmesinde emeği olan Abdullah Ustaosmanoğlu Pazartesi gecesi saat 02.30 sularında tedavi gördüğü Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Abdullah Ustaosmanoğlu için Koronavirüs nedeniyle bugün öğle namazından önce saat 11.00'de Fatih Camii'nden cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Belediye Başkanları, STK Temsilcileri, İsmailağa cemaatinin önde gelen isimleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

EDİRNEKAPI'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesi oğlu Bahattin Ustaosmanoğlu tarafından kıldırıldı. Cenazeye katılanlardan helallik alınmasının ardından dualar edildi. Yapılan duaların ardından Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi.

SIK SIK UYARILARDA BULUNULDU

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde cenazeye katılanlara hoparlörden sık sık uyarılarda bulunuldu. Cenaze namazı öncesi Fatih Camii avlusunda toplanan vatandaşlara yakın durmamaları, tokalaşmamaları şeklinde uyarılar yapıldı. Birçok defa uyarı yapılmasına rağmen cenaze namazına katılan cemaatin bu uyarılara uymadığı görüldü.