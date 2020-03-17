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Son dakika: duyurdu: İkinci bir duyuruya kadar geçerli!

Gelen son dakika bilgisine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk," hastalarımızın 1 Mart ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs ile mücadelede tedbirleri kapsamında açıklama yaptı. Kronik hastaların 1 Mart ve sonrasında sona eren sağlık raporları geçerli olacak

Giriş Tarihi: 17.3.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 09:39 ABONE OL
Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: İkinci bir duyuruya kadar geçerli!

Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında, "Kronik hastalarımızın 1 Mart ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak." dedi.

YENİDEN REÇETE DÜZENLEMELERİNE GEREK KALMAYACAK

Kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların yeniden reçete düzenletmelerine de gerek kalmayacak.
Böylelikle kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğu olmayacağına işaret eden Bakan Selçuk, bu sürede ilaç ve tıbbi malzemelerin bedelinin de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılayacaklarını belirtti.
Tek hekim tarafından 10 güne kadar rapor verme süresi 14 güne çıkarıldı

Vatandaşları, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs riskine karşı önerilen 14 kurala hassasiyetle uyması konusunda uyaran Bakan Selçuk, 14 gün karantina süresini anımsatarak, "Yurt dışından gelen vatandaşlara, Z03.8 ve Z03.9 tanıları halinde tek hekim tarafından 14 güne kadar istirahat / iş göremezlik raporu verilebilecek ve iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak." ifadelerini kullandı.
Böylelikle tek hekim tarafından tek seferde 10 gün verilebilen rapor süresi 14'e yükselmiş oldu.

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Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: İkinci bir duyuruya kadar geçerli!
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